Por: El Foro de Gestión de Riesgo de Desastres de la República Dominicana (FdGRD)

Katrina, Sandy e Irene. Tres nombres que, más allá de lo meteorológico, evocan imágenes de

destrucción, emergencia y titulares en medios de comunicación a nivel mundial. Huracanes de alto

impacto que marcaron épocas y territorios. Pero más allá del daño causado, surge una pregunta válida:

¿por qué tantos huracanes han llevado nombres femeninos?

La respuesta no está en la meteorología, sino en la historia de cómo se ha estructurado la comunicación

del riesgo. En 1953, los meteorólogos estadounidenses comenzaron a asignar nombres femeninos a las

tormentas, con el objetivo de facilitar la identificación y la divulgación pública. Esta práctica, aunque

efectiva en términos de comunicación, respondía a un contexto cultural específico y no a criterios

científicos sobre el comportamiento de los fenómenos naturales.

En 1979, la Organización Meteorológica Mundial introdujo listas de nombres que alternan entre

géneros. Esta decisión buscó equilibrar la representación y reducir la posibilidad de asociaciones

estereotipadas. Sin embargo, investigaciones recientes han puesto sobre la mesa una cuestión

interesante: cómo los nombres pueden influir en la percepción del riesgo.



Un estudio publicado en 2014 por investigadores de la Universidad de Illinois, titulado “Female

hurricanes are deadlier than male hurricanes”, analizó datos de varias décadas y encontró que, en

algunos casos, las tormentas con nombres femeninos eran percibidas como menos amenazantes, lo que

podía derivar en una menor preparación ante su llegada. Esto sugiere que, más allá del sistema de

nombres, existen percepciones sociales arraigadas que pueden influir en la respuesta ante una amenaza

natural.

Este fenómeno no es exclusivo de la meteorología. En diversas culturas, lo natural, lo impredecible o lo

poderoso ha sido representado simbólicamente a través de figuras femeninas. Desde deidades hasta

elementos del paisaje, la relación entre lo femenino y lo natural ha estado presente en la historia de las

ideas. Estos marcos culturales, si bien no son problemáticos en sí mismos, pueden influir en cómo

interpretamos ciertos fenómenos, incluso cuando existen explicaciones científicas claras.

Es importante señalar que los huracanes responden a dinámicas atmosféricas complejas: presión,

temperatura, humedad, vientos y otros factores físicos que nada tienen que ver con el género del

nombre que se les asigna. Sin embargo, el lenguaje que usamos para hablar de ellos puede tener un

impacto real en la conducta de las personas, especialmente en situaciones de riesgo.

Por ello, reflexionar sobre estos aspectos no se trata de señalar culpables ni de juzgar tradiciones, sino

de promover una mirada crítica y consciente que contribuya a una comunicación más efectiva y

responsable. En contextos donde la prevención salva vidas, cada elemento que influye en la toma de

decisiones debe ser considerado.

El lenguaje es una herramienta poderosa: informa, educa y también construye realidades. En gestión de

riesgo de desastres, comunicar con precisión, sin ambigüedades ni referencias que puedan generar

malentendidos, es una parte fundamental de la prevención. Nombrar una tormenta es, en última

instancia, un acto técnico, pero también una oportunidad para observar cómo nuestras construcciones

culturales pueden influir, consciente o inconscientemente, en nuestra relación con el entorno.

Desde el Foro de Gestión de Riesgo de Desastres de la República Dominicana (FdGRD), consideramos

valioso seguir promoviendo estos espacios de análisis, donde ciencia y cultura se encuentran para

enriquecer la práctica y el pensamiento. Una gestión integral del riesgo implica, también, una gestión

cuidadosa del lenguaje.



Elaborado por el Foro de Gestión de Riesgo de Desastres de la República Dominicana—FdGRD—

El FdGRD es un espacio conformado por instituciones y organizaciones de la sociedad civil que

reflexionan y debaten sobre temas de relevancia en la gestión integral de riesgo de desastres, generan

información, elaboran propuestas para influir en la gestión integral de riesgo de desastres en la

República Dominicana.