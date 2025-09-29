Tormentas en el Atlántico: zonas vulnerables y pronósticos actualizados

La temporada ciclónica en el Atlántico continúa activa y con condiciones propicias para la formación de fenómenos atmosféricos de rápido desarrollo. Según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Instituto Dominicano de Meteorología , varios sistemas tropicales se encuentran en vigilancia por su posible impacto en el Caribe y zonas costeras del Atlántico.

Huracán Gabrielle y tormenta tropical Humberto

El huracán Gabrielle se desplaza con fuerza por el Atlántico subtropical central, mientras que la tormenta tropical Humberto avanza hacia el este-noreste de las islas de Sotavento del norte. Aunque ambos sistemas permanecen en aguas abiertas, se espera que generen marejadas, lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían afectar a las Antillas, incluyendo República Dominicana.

Onda tropical cerca de Puerto Rico

Una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas vinculada a una onda tropical cerca de Puerto Rico se mueve hacia el oeste-noroeste. Se estima que podría convertirse en depresión tropical al llegar a las Bahamas. Este sistema ya está generando lluvias intensas que impactarán el territorio dominicano desde las primeras horas del jueves.

Zonas en riesgo y medidas preventivas

Las autoridades dominicanas, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantienen el monitoreo constante y han emitido alertas para varias provincias ante el riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos. Se recomienda a la población seguir los boletines oficiales y preparar suministros básicos ante posibles emergencias.

Proyecciones para la temporada 2025

De acuerdo con la lista oficial de huracanes publicada por el NHC, se espera la formación de entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales entre 7 y 10 podrían convertirse en huracanes. Al menos 3 a 5 alcanzarían categoría 3 o superior. Las zonas con mayor probabilidad de impacto incluyen el Caribe, el Golfo de México y la costa atlántica del sureste de EE. UU..