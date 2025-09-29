Tormentas en el Atlántico: zonas vulnerables y pronósticos actualizados

Tormentas en el Atlántico: zonas vulnerables y pronósticos actualizados

La temporada ciclónica en el Atlántico continúa activa y con condiciones propicias para la formación de fenómenos atmosféricos de rápido desarrollo. Según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Instituto Dominicano de Meteorología , varios sistemas tropicales se encuentran en vigilancia por su posible impacto en el Caribe y zonas costeras del Atlántico.

Huracán Gabrielle y tormenta tropical Humberto

El huracán Gabrielle se desplaza con fuerza por el Atlántico subtropical central, mientras que la tormenta tropical Humberto avanza hacia el este-noreste de las islas de Sotavento del norte. Aunque ambos sistemas permanecen en aguas abiertas, se espera que generen marejadas, lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían afectar a las Antillas, incluyendo República Dominicana.

Onda tropical cerca de Puerto Rico

Una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas vinculada a una onda tropical cerca de Puerto Rico se mueve hacia el oeste-noroeste. Se estima que podría convertirse en depresión tropical al llegar a las Bahamas. Este sistema ya está generando lluvias intensas que impactarán el territorio dominicano desde las primeras horas del jueves.

Zonas en riesgo y medidas preventivas

Las autoridades dominicanas, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantienen el monitoreo constante y han emitido alertas para varias provincias ante el riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos. Se recomienda a la población seguir los boletines oficiales y preparar suministros básicos ante posibles emergencias.

Proyecciones para la temporada 2025

De acuerdo con la lista oficial de huracanes publicada por el NHC, se espera la formación de entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales entre 7 y 10 podrían convertirse en huracanes. Al menos 3 a 5 alcanzarían categoría 3 o superior. Las zonas con mayor probabilidad de impacto incluyen el Caribe, el Golfo de México y la costa atlántica del sureste de EE. UU..

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Tormentas en el Atlántico: zonas vulnerables y pronósticos actualizados
Tormentas en el Atlántico: zonas vulnerables y pronósticos actualizados
29 septiembre, 2025
Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph
Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph
28 septiembre, 2025
Humberto podría convertirse en un huracán mayor en las próximas horas
Humberto podría convertirse en un huracán mayor en las próximas horas
26 septiembre, 2025
Tormenta Humberto: trayectoria y posible impacto en República Dominicana
Tormenta Humberto: trayectoria y posible impacto en República Dominicana
25 septiembre, 2025
Una autopsia de 150 millones de años revela cómo murieron los pterosaurios
Una autopsia de 150 millones de años revela cómo murieron los pterosaurios
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

El fracaso de la receta libertaria de Milei

El fracaso de la receta libertaria de Milei

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Desarrollo tecnológico chino

Desarrollo tecnológico chino

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo