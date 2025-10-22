Tormentas y huracanes mas destructivos que han golpeado a República Dominicana

A lo largo de su historia, República Dominicana ha sido impactada por múltiples fenómenos atmosféricos que han dejado huellas profundas en su población, infraestructura y desarrollo.
Desde huracanes de gran intensidad hasta tormentas tropicales con lluvias devastadoras, el país ha enfrentado eventos que evidencian su vulnerabilidad climática. A continuación, un recuento de seis de las tormentas más destructivas registradas:
Huracán San Zenón (1930)
Tocó tierra el 3 de septiembre con vientos de hasta 250 km/h.
Causó entre 2,000 y 8,000 muertes.
Destruyó gran parte de Santo Domingo y dejó miles de familias sin hogar.
Huracán David (1979)
- Considerado el más devastador del siglo XX en el país.
- Provocó más de 2,000 muertes y dejó a 200,000 personas sin vivienda.
- Afectó gravemente el sistema eléctrico, agrícola y vial.
Huracán Georges (1998)
- Afectó todo el país con vientos de hasta 175 km/h.
- Dejó más de 300 muertos y decenas de miles de desplazados.
- Causó daños masivos en agricultura, viviendas y carreteras.
Tormenta tropical Jeanne (2004)
- Aunque no tocó tierra directamente, sus lluvias causaron inundaciones severas.
- En el norte del país se reportaron decenas de muertes y pérdidas materiales significativas.
Tormenta tropical Noel (2007)
- Generó lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra.
- Se reportaron más de 80 muertes y miles de damnificados, especialmente en zonas rurales.
Tormenta tropical Olga (2007)
- Afectó el país apenas seis semanas después de Noel.
- Provocó más de 30 muertes, incluyendo víctimas por crecidas súbitas del río Yuna.
- Causó daños en viviendas, cultivos y sistemas de energía en el Cibao central.