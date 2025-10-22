Tormentas y huracanes mas destructivos que han golpeado a República Dominicana

Tormentas y huracanes mas destructivos que han golpeado a República Dominicana

A lo largo de su historia, República Dominicana ha sido impactada por múltiples fenómenos atmosféricos que han dejado huellas profundas en su población, infraestructura y desarrollo.

Desde huracanes de gran intensidad hasta tormentas tropicales con lluvias devastadoras, el país ha enfrentado eventos que evidencian su vulnerabilidad climática. A continuación, un recuento de seis de las tormentas más destructivas registradas:

Huracán San Zenón (1930)

San Zenón, David y George, los tres huracanes más mortiferos en la República Dominicana. Fuente externa

Tocó tierra el 3 de septiembre con vientos de hasta 250 km/h.

Causó entre 2,000 y 8,000 muertes.

Destruyó gran parte de Santo Domingo y dejó miles de familias sin hogar.

Huracán David (1979)

  • Considerado el más devastador del siglo XX en el país.
  • Provocó más de 2,000 muertes y dejó a 200,000 personas sin vivienda.
  • Afectó gravemente el sistema eléctrico, agrícola y vial.

Huracán Georges (1998)

  • Afectó todo el país con vientos de hasta 175 km/h.
  • Dejó más de 300 muertos y decenas de miles de desplazados.
  • Causó daños masivos en agricultura, viviendas y carreteras.

Tormenta tropical Jeanne (2004)

  • Aunque no tocó tierra directamente, sus lluvias causaron inundaciones severas.
  • En el norte del país se reportaron decenas de muertes y pérdidas materiales significativas.

Tormenta tropical Noel (2007)

61260
Inundacion de los barrios situados a orillas del rio Ozama, el cual aumento su cause por las fuertes lluvias arrastradas por el paso de la tormenta Trpoical Noel. Hoy Jose Alberto Rudecindo. 31-10-2007
  • Generó lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra.
  • Se reportaron más de 80 muertes y miles de damnificados, especialmente en zonas rurales.

Tormenta tropical Olga (2007)

4A El País 20 1p01
Grandes inundaciones producidas por las fuertes lluvias ocacionadas por el paso de la Tormenta sub-tropical Olga en la provincia de la Vega. Hoy/ Napoleon Marte. 12/12/2007.
  • Afectó el país apenas seis semanas después de Noel.
  • Provocó más de 30 muertes, incluyendo víctimas por crecidas súbitas del río Yuna.
  • Causó daños en viviendas, cultivos y sistemas de energía en el Cibao central.
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Tormentas y huracanes mas destructivos que han golpeado a República Dominicana
Tormentas y huracanes mas destructivos que han golpeado a República Dominicana
22 octubre, 2025
Tormenta Melissa | Presa Sabaneta alcanza su nivel máximo: ¿está San Juan en peligro?
Tormenta Melissa | Presa Sabaneta alcanza su nivel máximo: ¿está San Juan en peligro?
22 octubre, 2025
Autoridades explican quienes deben continuar labores pese a suspensión laboral y educativa por Melissa este jueves
Autoridades explican quienes deben continuar labores pese a suspensión laboral y educativa por Melissa este jueves
22 octubre, 2025
La preocupante cantidad de agua que se pronostica deje Melissa por territorio dominicano
La preocupante cantidad de agua que se pronostica deje Melissa por territorio dominicano
22 octubre, 2025
Los graves riesgos que representa Melissa al volverse casi estacionaria
Los graves riesgos que representa Melissa al volverse casi estacionaria
22 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

¿Otra vez misiles en el Caribe?

¿Otra vez misiles en el Caribe?

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo