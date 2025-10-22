Tormentas y huracanes mas destructivos que han golpeado a República Dominicana

A lo largo de su historia, República Dominicana ha sido impactada por múltiples fenómenos atmosféricos que han dejado huellas profundas en su población, infraestructura y desarrollo.

Desde huracanes de gran intensidad hasta tormentas tropicales con lluvias devastadoras, el país ha enfrentado eventos que evidencian su vulnerabilidad climática. A continuación, un recuento de seis de las tormentas más destructivas registradas:

Huracán San Zenón (1930)

Tocó tierra el 3 de septiembre con vientos de hasta 250 km/h. Causó entre 2,000 y 8,000 muertes. Destruyó gran parte de Santo Domingo y dejó miles de familias sin hogar.

Huracán David (1979)

Considerado el más devastador del siglo XX en el país.

Provocó más de 2,000 muertes y dejó a 200,000 personas sin vivienda.

Afectó gravemente el sistema eléctrico, agrícola y vial.

Huracán Georges (1998)

Afectó todo el país con vientos de hasta 175 km/h.

Dejó más de 300 muertos y decenas de miles de desplazados.

Causó daños masivos en agricultura, viviendas y carreteras.

Tormenta tropical Jeanne (2004)

Aunque no tocó tierra directamente, sus lluvias causaron inundaciones severas.

En el norte del país se reportaron decenas de muertes y pérdidas materiales significativas.

Tormenta tropical Noel (2007)

Inundacion de los barrios situados a orillas del rio Ozama, el cual aumento su cause por las fuertes lluvias arrastradas por el paso de la tormenta Trpoical Noel. Hoy Jose Alberto Rudecindo. 31-10-2007

Generó lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra.

Se reportaron más de 80 muertes y miles de damnificados, especialmente en zonas rurales.

Tormenta tropical Olga (2007)

Grandes inundaciones producidas por las fuertes lluvias ocacionadas por el paso de la Tormenta sub-tropical Olga en la provincia de la Vega. Hoy/ Napoleon Marte. 12/12/2007.