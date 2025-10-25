¡Toronto golpeaba! Azulejos anotó 9 vueltas en el sexto para comandar juego

Toronto apabullaba 11-4 a los Dodgers de los Angeles a la altura del octavo episodio

Toronto, Canadá. – Los Azulejos de Toronto vencían 11 vueltas por cuatro a los Dodgers de los Angeles, al cierre de esta edición del diario HOY, a la altura de la octava entrada, en el primer juego de la Serie Mundial, que se celebra en el Roger Center, de aquí.

En el sexto acto, Ernie Clement despachó un hit al central para quebrar un empate a dos, Addison Barger pegó un jonrón con las bases llenas y Alejandro Kirk aportó otro cuadrangular para coronar un rally de nueve carreras y poner el juego de un solo lado.

El lanzador que iba perdiendo era Blake Snell, de los Dodgers, quien laboró en cinco entradas, le conectaron ocho hits, incluyendo un jonrón, le hicieron cinco vueltas, dio tres bases por bolas y abanicó a cuatro. El juego lo iba ganando el dominicano Seranthony Domínguez, quien entró a trabajar de relevo en el sexto.

Los primeros en anotar fueron los Dodgers de los Angeles cuando en la segunda entrada, Kike Hernández pegó un sencillo al jardín para remolcar al dominicano Teoscar Hernández para la primera vuelta ante los envíos del abridor de Toronto, Trey Yesavage.

La otra vuelta vino en la tercera cuando el receptor de los Dodgers, Will Smith pegó hit al derecho para remolcar a Mookie Betts.

Los Azulejos ripostaron en el cuarto cuando el receptor Daulton Varsho pegó jonrón ante Blake Snell, con uno a bordo para emparejar el choque a dos por bando. No tuvo decisión en el partido. Por los Azulejos, inició el Trey Yesavage, quien trabajó en cuatro entradas, permitió cuatro hits, dos carreras, otorgó tres boletos. Vladimir Guerrero pegó de 4-2 y Teoscar Hernández 3-0.