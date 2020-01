¡TOROS RIPOSTAN! Con dos jonrones vencen al Licey en 11 entradas

Jeimer Candelario conectó un jonrón de dos carreras en la undécima entrada y los Toros del Este derrotaron 6-3 a los Tigres del Licey, para empatar 1-1 la Serie Final del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana.

Peter O’Brien abrió el undécimo episodio con un doble ante Jason García (0-1) y Candelario le siguió con el enorme batazo por el jardín derecho. Rubén Sosa agregó un toque sorpresa remolcador de una tercera de ventaja que fue más que suficiente para los visitantes.

El de Candelario, fue el segundo jonrón del partido para los Toros, que también vieron a Jorge Mateo sacar la bola del parque en la tercera entrada.

La victoria fue para Tim Peterson (1-0) con una entrada en blanco en la que abanicó dos rivales y Ramón Ramírez retiró los últimos tres outs para el salvamento.

El Licey desperdició una buena salida de César Valdez que en seis entradas y un tercio solo permitió tres hits y dos carreras, una de ellas limpia, otorgando dos boletos y ponchó 12 hombres.

El récord de ponches en un partido de la final, es de 15, de James Rodney Richard, el 22 de enero de 1975 contra las Aguilas Cibaeñas, en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

COMO ANOTARON. Luego de un out, Erick Aybar conectó un indiscutible al jardín central. Hanley Ramírez falló con elevado al central y Eric Filia ligó un doble al jardín derecho, remolcando a Aybar y poniendo al Licey arriba 1-0.

En el tercero, Jorge Mateo despacha un enorme cuadrangular al jardín izquierdo ante Valdez, empatando las acciones 1-1.

Los Tigres no perdieron tiempo en responder, y luego de hits consecutivos de Erick Aybar y Hanley Ramírez, Filia disparó indiscutible al central y Aybar anotó desde segunda base para poner el juego 2-1.

El Licey atacó de nuevo en el cuarto, cuando Sócrates Brito abrió con hit al izquierdo, Michael de la Cruz falló con elevado. Carlos Franco pegó un batazo al paredón del jardín central, que decretó la salida del abridor Paolo Espino.

Jhan Maríñez entra a lanzar y Michael de León liga hit al izquierdo para mover a Franco a tercera. Emilio Bonifacio eleva al central y Franco intenta anotar, pero es puesto out en el plato, pero el Licey aumenta ventaja a 3-1.

Los Toros no perdieron tiempo en atacar, con Abraham Almonte recibiendo un boleto y Christian Betancourt pega hit al central para poner hombres en primera y segunda sin outs. Pedro Florimón batea para doble matanza.