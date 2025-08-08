Torres Gemelas: a casi 24 años de los ataques, identifican a otras tres víctimas

Cerca de cumplirse 24 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York han sido identificados los restos de otras tes víctimas del 11 de septiembre de 2001 con pruebas avanzadas de ADN.

El médico forense de la ciudad identificó a las víctimas como Ryan Fitzgerald, de Nueva York, Barbara Keating, de Palm Springs, California, y otra mujer cuyo nombre no se dio conocer.

Los avances en la tecnología de secuenciación han permitido a la Oficina del Forense identificar más restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN.

«El dolor de perder a un ser querido en los ataques terroristas del 11 de septiembre resuena a lo largo de las décadas, pero con estas tres nuevas identificaciones, damos un paso adelante para consolar a los familiares que aún sufren por ese día», dijo el alcalde Eric Adams que hizo el anuncio junto al forense de la ciudad, Jason Graham, de acuerdo con el canal 2 de la cadena CBS.

Destaca además que en total ya han podido ser identificados los restos de 1.653 personas sacados de los escombros a que se redujeron las torres en el complejo del World Trade Center, de las 2.753 que murieron en el ataque y 1.100 permanecen aún sin ser identificadas.

«Casi 25 años después del desastre en el World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos sigue tan fuerte como siempre», afirmó por su parte Graham.

