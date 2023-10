Tour de bicicleta se efectuará este domingo en El Bronx

Nueva York. El mayor evento de ciclistas gratuito que desde hace 29 años se viene realizando en este estado tendrá lugar el próximo domingo en El Bronx, y abierto para todos con el objetivo de promover y fomentar la exploración en los parques y vecindarios históricos del condado.

Este año constará de tres rutas, incluida una nueva de 10 millas y recuperará la ruta de 40 millas para ciclistas más experimentados. El año pasado, sólo estaba disponible un recorrido de 25 millas. El check in comienza a las 9:00 AM y la carrera comienza a las 11:00 AM.

Decenas de ciclistas dominicanos se proponen participar en todas las rutas. Este año no hay límites de inscripción y los organizadores esperan más de 4.000 participantes.

Las tres atracciones comenzarán en la calle 161 con Grand Concourse y terminarán en el Jardín Botánico-Bronx, con una parada de descanso disponible para todos los ciclistas en Castle Hill YMCA.

Hay paradas de descanso adicionales para los ciclistas de 40 millas en el cementerio Woodlawn, el parque estatal Roberto Clemente y Orchard Beach. También hay una nueva parada de descanso solo para ciclistas de 25 millas en Pelham Bay Park.

Una novedad este año incluye un homenaje al 50 aniversario del hip-hop, ya que está previsto que la ruta pase por 1520 de la avenida Sedgwick, comúnmente conocida como la cuna del hip-hop.

El alquiler de bicicletas está disponible a través de Unlimited Biking y se puede recoger en la línea de salida e incluye cascos gratuitos. Las bicicletas de viaje compartido también están permitidas en el Tour de Bronx, pero deben atracarse antes del destino final del recorrido.

Como parte del evento, habrá actuaciones musicales en vivo después del paseo en bicicleta.

La inscripción para este año finalizará este sábado 21 y se puede hacer a través de https://www.eventbrite.com/e/tour-de-bronx-2023-tickets-713954054797.

El evento está organizado por la presidenta de El Bronx, Vanessa Gibson, en conjunto con el Consejo de Turismo y Transportation Alternatives. Gibson señaló que el evento tiene como objetivo mostrar modos de transporte más saludables y al mismo tiempo resaltar el municipio.

