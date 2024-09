Towns cerca de ser cambiado a los Knicks de NY

Según The Athletic, los Knicks adquirieron al dominicano a cambio de un paquete que incluye a Julius Randle y Donte DiVincenzo

Los Minnesota Timberwolves enviarán a Karl-Anthony Towns a los New York Knicks a cambio de Julius Randle, Donté DiVincenzo y una selección de primera ronda en un acuerdo que altera la franquicia, dijo el viernes una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio, que fue informado por primera vez por The Athletic, no se había cerrado.

Towns, un cuatro veces All-Star que ingresa a su décima temporada, nunca insinuó ningún descontento con el equipo que lo seleccionó primero en el draft de 2015 a pesar de varios años difíciles que precedieron su carrera hacia las finales de la Conferencia Oeste la primavera pasada.

Activo en la comunidad de Twin Cities, dispuesto a diferir el papel alfa a la joven estrella Anthony Edwards, y sin preocuparse por el paso a un rol de ala-pivote tras la adquisición del centro Rudy Gobert hace dos años, Towns no pareció ver venir este movimiento. Tres días antes del inicio del campo de entrenamiento. Lo bueno para el hombre de 7 pies es el regreso a sus raíces, ya que creció en Nueva Jersey.

Los Wolves obtienen un ala-pívot All-Star en Randle, además de un francotirador en DiVincenzo que viene de la mejor temporada de su carrera y una primera ronda para compensar algunas de las selecciones de draft que enviaron a Utah en el intercambio por Gobert.

El presidente de operaciones de baloncesto de Minnesota, Tim Connelly, nunca ha temido un movimiento audaz, como lo demostró al hacer algo grande, dentro y fuera de la cancha, con el acuerdo de Gobert.

Esto podría ser aún mayor, mientras los Wolves se preparan para el desafío de tratar de avanzar dos pasos en los playoffs mientras los mejores equipos de la Conferencia Oeste no muestran signos de ceder a su alrededor.

No hay duda que fue un movimiento que pocos analistas esperaban.