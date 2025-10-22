Towns y Horford serán claves en sus equipos

Al Horford defiende a Karl-Anthony Towns en un partido de la NBA. Fuente externa.

Con dos partidos inició anoche la campaña de la NBA 2025-26, y con ella las expectativas sobre el papel protagónicos que podrían jugar los jugadores dominicanos para sus diferentes franquicias.

En el caso de Karl-Anthony Towns y Al Horford sostendrán el mayor soporte sobre sus hombros, ya que sus actuaciones podrían ser claves en las aspiraciones de los Knicks de Nueva York y Golden State Warriors de alcanzar el título de campeón.

Además de los también dominicanos Koby Brea, David Jones y Chris Mañón, quienes buscarán inscribir sus nombres con letras doradas en el mejor baloncesto del mundo.

Towns, quien estará en su segunda temporada con los Knicks, volverá a ser una figura clave conjuntamente con Jalen Brunson en las aspiraciones de su equipo.

El ala-pívot logró pasar con notas sobresalientes su primera estación en Nueva York al promediar 24.4 puntos por juego, 12-8 rebotes y 3.1 asistencias para llevar a su equipo a los playoffs.

De su lado, el veterano Al Horford vestirá una nueva franela al firmar con Golden State Warriors.

Su veteranía podría ayudar a los Warriors estar metido de lleno por los primeros lugares desde el inicio de campaña. Su promedio de 9.0 puntos por juego, 6.2 rebotes y 2.1 no dicen toda la verdad de su importancia en cada victoria que tuvo el año pasado de su antiguo equipo de Boston Celtics.

Ahora se unirá a otro veterano como lo es Draymond Green, así como a los letales tiradores Stephen Curry y Jimmy Butler.

Sobre Koby Brea (Phoenix Suns) y David Jones-García (San Antonio Spurs) comenzarán a dar sus primeros pasos por el mejor baloncesto.

Esta noche algunos de ellos podrían estar debutando con sus respectivas franquicias.

Chris Mañón, por su parte, logró entrar al roster de los Los Angeles Lakers con un contrato Two-Way Player y tendrá la oportunidad de demostrar que merece un lugar en la liga grande.