Trabajadoras piden que RD implemente convenios; exigen combatir acoso y violencia laboral

El Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) y otras organizaciones abogó por que el país ratifique e implemente convenios internacionales indispensables para lograr que en el mundo laboral se elimine la violencia física y el acoso sexual o psicológico, situación que afecta principalmente a las mujeres trabajadoras.

El llamado fue realizado por Luz Eneida Mejía, vocera de la MMT, entidad que realizó ayer en la mañana una protesta pacífica frente al Ministerio de Trabajo, donde entregaron un documento instando a la implementación del Convenio No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su recomendación complementaria No. 206, el cual no es ratificado por el Congreso Nacional desde el 2019.Dicho convenio reconoce el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso.

Mejía resaltó que el no aplicar este convenio deja a los trabajadoras y trabajadores sin un marco normativo adecuado, lo que permite que ni se siquiera se puedan reportar los casos y persista la impunidad en casos de violencia laboral.

Las consignas vociferadas por las mujeres frente al ministerio decían “Este no es un día de fiesta es por lucha y resistencia” y “Alerta, alerta que camina, la lucha de las mujeres por el derecho a la vida”, recordando por igualdad de derecho que conmemoran el Día Internacional de la Mujer Trabajadora este 8 de marzo.

Las miembros del MMT además recordó el crimen de Paula Santana Escalante, una trabajadora de 23 años que fue sustraída, violada, golpeada y asesinada en su lugar de trabajo, Oscor Caribe, LLC (Interger Holding), en febrero de 2024.

“El Estado debe ser garante del cumplimiento de las leyes y reglamentos e implementar políticas y protocolos de prevención y actuación frente acoso, violencia laboral”, expreso Mejía.

Indicó que en el país no se sancionan los actos que constituyen acoso u violencia laboral, ni tampoco cuenta con estadísticas sobre el tema que permita evaluar el cumplimiento de las normas y protocolos.

De acuerdo al MMT la violencia u acoso laboral sienta sus bases en la desigualdad en la relación de poder entre el/la acosador/a y la víctima, sea por subordinación jerárquica laboral, económica, intimidación física entre otros factores.

El acoso se extiende más allá de la violencia de género y el acoso sexual, incluyendo manifestaciones como: el acoso verbal, psicológico, discriminatorio, organizacional, acoso por aislamiento entre otras formal.

Este es un fenómeno complejo, por lo que requiere una normativa específica y voluntad política para aplicarla, por eso demandamos que se cumpla el Convenio n° 190 de la OIT.

Desde el MMT proponen: Constituir una mesa técnica para la incorporación del Convenio n° 190, con la participación todos los actores del proceso productivo, incluidas las trabajadoras fuera de las estructuras tradicionales, construir un protocolo de actuación que adicione el tema sanitario, de derechos y sanciones necesarias para castigar el acoso laboral.

“Las normas son reglas de conducta que establecen lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, nosotras estamos dispuestas a aportar en la construcción del marco normativo requerido que eleve la calidad de la convivencia y el respeto al derecho ajeno en el entorno de las relaciones laborales”, expreso el movimiento de mujeres.