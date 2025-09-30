Trabajar en días feriados: ¿Qué establece el Código laboral dominicano?

Los trabajadores que laboran durante días feriados en la República Dominicana tienen derechos específicos establecidos en el Código de Trabajo, diseñados para garantizar una compensación por su servicio en fechas no laborables.

Según la legislación vigente, todo empleado que trabaje en un día feriado legal tiene derecho a recibir el doble del salario ordinario correspondiente a ese día.

Esta medida busca reconocer el esfuerzo adicional de quienes deben cumplir funciones en fechas destinadas al descanso nacional.

El Código también contempla que, en algunos casos, el empleador puede ofrecer un día de descanso compensatorio, siempre que exista acuerdo entre ambas partes.

Sin embargo, si el trabajador no presta servicios en el feriado, simplemente recibe su salario normal, sin incremento.