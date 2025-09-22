Trabas a un mes inicio clases



El 61.1% de los docentes está insatisfecho por las condiciones en que iniciaron sus labores en el nuevo año escolar 2025-2026, según un sondeo realizado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para analizar el primer mes de docencia. La muestra se realizó en 381 centros educativos distribuidos en las 18 regionales del país.

El estudio detalla que el 56% de los centros educativos participantes estaba pendiente por reparaciones durante las vacaciones escolares y de ellos el 58.9% no fue remozado. Hasta la fecha, solo un 11.5% está siendo reparado.

La insatisfacción de los docentes al inicio del año escolar se debe también a la persistencia de problemas estructurales, ya que el 32% de los centros encuestados está en malas condiciones, lo que genera falta de aulas, sobrepoblación y entorpecimiento en el desarrollo de las clases.

Pese a la situación, el estudio apunta que solo se han instalado aulas móviles en el 1.6% de los centros, pese a la promesa que hizo el Gobierno de responder de manera simultánea en las provincias con mayor déficit de aulas.

Otra de las razones por las que el 3.1% de los centros educativos consultados no pudo iniciar el nuevo año escolar se debe a la contaminación cloacal que brota en esos planteles, provocando que los padres no envíen a sus hijos hasta que resuelvan el problema. Además destaca otros factores como no tener un centro educativo para iniciar la docencia y la intervención por el Ministerio de Educación (Minerd) para realizar los trabajos de pintura, y remozamiento en techos, pisos cancha y verja perimetrales en pleno desarrollo de clases.

A pesar de esas dificultades, el estudio resalta la voluntad de un 95.7% de los estudiantes por no perder clases, razón por la que están acudiendo a otros centros educativos para no quedarse sin docencia.

falta de docentes en pleno inicio de clases

La muestra revela que en el 49% de los centros educativos faltan más de 2 docentes, el 64% no tiene personal de apoyo y administrativo y el 58.7% continúa con déficit de docentes.

No todos están aptos para implementar método steam

El 88.2% de los docentes encuestados dijo no estar preparado en formación en el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), a pesar de que el Gobierno informó que 124,000 docentes han recibido capacitación en ese enfoque pedagógico.

Útiles, uniformes escolares y libros de texto

El estudio señala que en el 27.6% de las escuelas públicas encuestadas menos del 10% de los estudiantes recibió sus uniformes y solo en el 47% se hizo la entrega a más del 90% de los estudiantes. Mientras que en el 29.5% menos del 10% de estudiantes ha recibido los útiles escolares y solo en el 15.3% más del 90% los ha recibido. En cuanto a los libros el 30% recibió menos de la mitad, el 23.9% no ha recibido ninguno, y solo un 8% los tiene completos.

Cupos

El 26.5 % de los estudiantes que solicitó la inscripción en los centros educativos consultados aún no tiene cupo a un mes de haber iniciado las clases ante la carencia de recursos y la opción de padres por preferir centros con la Jornada Escolar Extendida.