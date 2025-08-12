¡Trabuco! Basket de RD buscará oro en americup

¡Trabuco! Basket de RD buscará oro en americup

David Jones busca hacer una gestión ofensiva ante Juan Miguel Suero y Angel Delgado en uno de los entrenamientos de la Selección Nacional de cara al AmeriCup

Las expectativas están bien altas en la Selección nos preparamos y así lo ha dicho el dirigente Néstor García.”, dijo Junior Páez gerente general de la Selección Nacional.

Apuntó que está contento con los entrenamientos y la integración de los jugadores.

La selección entrena todos los días en la cancha de entrenamientos de Federación Dominicana de Baloncesto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. “Estamos enfocados como una familia, lo único que pensamos en regresar victoriosos de Nicaragua”, precisó, al valorar la integración de todos los jugadores convocados.

Afirmó que el dirigente García sabe sacarle el máximo a cada jugador.

Entrenan Eloy Vargas, Joel Soriano, Andrés Feliz, Jean Montero, David Jones, Anyeuri Castillo, Rey Abad, Josué Salazar, Rayner Moquete, Shamille Ballas, Eusebio Suero, Luis Martínez, Jefry Abreu, Anderson García, Jassel Pérez, Josué Grullón y Bryan Polanco, entre otros.

La selección nacional de baloncesto siempre genera mucho interés entre los aficionados del país.

JOSÉ CÁCERES

