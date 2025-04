Paso a paso: la tragedia del Jet Set donde se apagó a vida de Rubby Pérez y decenas de personas

El Jet Set, una de las discotecas más emblemáticas de Santo Domingo, vivió su última noche en una tragedia que jamás podría haber sido anticipada. Aquella que prometía ser una noche llena de baile y diversión se convirtió en una pesadilla que marcó un antes y un después.

La noche del 7 de abril transcurría con normalidad. A las 10:00 p.m. las luces del Jet Set ya brillaban, la música sonaba y las primeras rondas de tragos comenzaban a llegar a las mesas. La discoteca, con más de 45 años de historia, era famosa por sus «Lunes de Jet Set», noches dedicadas a presentaciones en vivo de artistas locales e internacionales.

El merenguero Rubby Pérez estaba programado para actuar y una multitud entusiasta le esperaba. Entre los presentes se encontraban figuras destacadas como el exbeisbolista de las Grandes Ligas Octavio Dotel y la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz.

Le puede interesar: Jet Set: Así despidieron familiares y amigos al expelotero Octavio Dotel

Rubby Pérez en el escenario

Poco después, Rubby Pérez, «La Voz Más Alta del Merengue», subió al escenario. Con una carrera que abarcaba décadas y éxitos como «Volveré» y «Enamorado de Ella», el artista era una figura querida en la música dominicana. La multitud vibraba al ritmo de su música, los presentes compartían en redes sociales fotos y videos de la atmosfera festiva que se respiraba en el local.

La pista de baile se encontraba abarrotada, las luces de colores daban vida al lugar, y el sonido del merengue llenaba el aire. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos todo eso se convertiría en caos.

La tragedia se desata

Alrededor de las 12:44 a.m., el sonido de la música se vio interrumpido por un estruendo ensordecedor. No fue un terremoto. No fue un ataque. Fue el propio techo. La estructura que debió protegerlos, cayó.

Según se observa en videos que han circulado desde entonces, los primeros momentos fueron de confusión, seguidos de gritos de terror. La gente intentaba escapar mientras los escombros caían a su alrededor.

El caos y la desesperación

En cuestión de segundos, la pista de baile se transformó en un escenario de caos absoluto. Personas quedaron atrapadas bajo los escombros, otras se derrumbaron por el miedo, y la desesperación se apoderó de todos. El lugar, que minutos antes era una fiesta, ahora se convertía en ruinas. Los gritos de auxilio resonaban entre las paredes mientras unos pocos lograban salir ilesos del lugar.

El pánico reinó. La confusión se apoderó de los presentes. La música se detuvo y lo único que se escuchaba era el sonido de los escombros cayendo y los gritos de quienes aún luchaban por sobrevivir.

Más adelante se conocería que, de las 410 personas se dieron cita esa noche en el Jet Set, solo 189 fueron rescatadas con vida. Otras 221 murieron. Varias de las víctimas mortales fallecieron intentando salvar a otros, según testimonios que los sobrevivientes ofrecieron a la mañana siguiente.

Leer también: Jet Set: Listado oficial de personas tristemente fallecidas

A las 12:49, cuando ya estaba atrapada entre los escombros, la fallecida gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, logró comunicarse con el presidente Luis Abinader para pedir ayuda y comenzaron a moverse los organismos de socorro.

La llegada de los equipos de emergencia

Minutos después, las primeras unidades de bomberos y paramédicos llegaron al lugar. Los rescatistas comenzaron a abrirse paso entre los escombros para intentar salvar a las víctimas. Más tarde, el lugar fue rodeado por oficiales de la Policía Nacional y equipos de emergencia, que trabajaban incansablemente para rescatar a los atrapados, pero la magnitud de la tragedia se hacía evidente conforme pasaban los minutos.

Los primeros informes confirmaron lo peor: personas atrapadas, heridos en estado crítico, y una estructura que había colapsado completamente sobre los asistentes.

Un impacto devastador

La noticia de la tragedia se esparció rápidamente. A medida que los minutos pasaban, la situación empeoraba. Con el paso de las horas, las cifras iniciales de víctimas fatales comenzaron a aumentar. En las primeras horas de la mañana, las autoridades confirmaron que al menos 13 personas habían muerto y más de 70 resultaron heridas, algunas en estado grave, números que solo fueron en asenso conforme pasaba el tiempo.

Hasta ese momento, se afirmó que el merenguero Rubby Pérez se encontraba con vida bajo los escombros. Sin embargo, se reportó su fallecimiento en horas de la tarde, aunque su cuerpo no fue localizado hasta la madrugada del miércoles.

Una multitud comenzó a llegar al lugar en busca de información sobre sus seres queridos. Familias y amigos de las víctimas se encontraban en una angustiosa espera, temerosos de recibir noticias devastadoras.

Los hospitales comenzaron a abarrotarse. Personas iban de un centro a otro preguntando por sus familiares. Listados falsos con el paradero de los sobrevivientes comenzaron a circular. El llanto resonaba más fuerte con cada persona que era declarada fallecida producto del derrumbe.

En el INACIF la situación no fue diferente. Sin esperanza de encontrar a su pariente con vida, muchos hicieron largas filas para reconocer el cadáver y poder realizar un funeral.

El duelo nacional

El presidente Abinader, visiblemente conmovido, ofreció un mensaje en el que lamentaba profundamente el hecho y decretó un duelo nacional de tres días.

La última noche del Jet Set no solo fue una tragedia para los asistentes, sino también un golpe profundo para el país.

La fiesta terminó de manera trágica, y con ella se fue un espacio que durante décadas fue un referente en el entretenimiento dominicano, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar.

Fallecidos

Además de Rubby Pérez, entre los fallecidos por el derrumbe en el Jet Set figuran la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz; Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana, Alexandra Grullón, quien se desempeñaba como gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano; su cuñado, Eduardo Guarionex Estrella Cruz; así como la colaboradora Stephanie Avendaño Patricio y exlanzador Octavio Dotel.

Número Nombre 95906 ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ 95905 INDIRA DISLA MÉNDEZ 95527 MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ 95524 PAULINO LORENZO LORENZO 95637 RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ 95635 LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO 95634 DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ 95525 EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN 95688 GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA 94191 NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ 95687 YSABEL BETANIA CABRERA 94190 ANDRÉS PICHARDO 95689 HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ 95690 RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA 97551 CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES 97552 MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES 95692 DANIEL TAVERAS POLANCO 97553 LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO 95691 SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA 95904 LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO 95902 LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN 95822 RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA 95821 NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ 95903 PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA 95695 WILNORD DENAUD (HAITIANA) 94194 ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS 95696 JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO 95693 MARIODA RUIZ PÉREZ 94192 DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ 97601 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ 94195 CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL 97554 YARI S FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS 94198 NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA 94199 ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO 95698 LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ 95699 RAY LUIS JUSTO MURRAY 97558 PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES 97603 MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ 97602 NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS 97604 VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA 95700 ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN 94200 FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ 97606 MARTÍN POLANCO 97605 ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS 97624 ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN 97623 RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT 97631 MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO 97632 JUAN MANUEL SANTANA OLIVER 97633 AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ 95825 ROSELYN MARTE MORA 97634 GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ 97607 JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO 97626 JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO 97637 ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ 95827 FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ 97614 DARLENYS BATISTA MEJÍA 97563 STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO 97642 ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN 97643 GARBER SILVESTRE ARAUJO 97615 FERNANDO REYES REYES 97616 JOEL MANUEL SANTANA PION 97644 KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA 97617 YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO 97619 VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE 97647 RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO 97648 YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO 95830 FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA 97622 JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN 95831 GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ 97564 ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA 95832 ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA 97565 EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ 97566 LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS 95833 LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ 97650 DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO 97567 EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS 95834 GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ 97611 ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ 97639 LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ 97559 IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO) 95697 TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA 95529 KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ 97625 YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ 97586 ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ 97589 CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO 97575 RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ 97590 PAOLA MARTINA PICHARDO 97576 EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA 87571 JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO 97572 MARISOL LORA DE JESÚS 97573 AROEL NOLASCO CONTRERAS 97646 LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA 97621 YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ 97568 MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO 97587 NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA 97588 CLARISLENY PEGUERO CASTRO 95526 JOSE MANUEL MONTILLA 95528 RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA 95694 JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ 95696 YADIRA CUETO ALMONTE 97601 MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 97556 BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA 94197 GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS 95699 FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ 97630 JUANA ISIDRA VÁZQUEZ 97582 AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento 97635 ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO 97608 ANTONIA IGNACIO DOUGLAS 97629 ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ 97628 ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA 97634 GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA 97612 DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA 97652 CATHERINE BELÉN SANTOS 97562 DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA 97618 LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN 97620 MELISSA MABEL TEJADA SOSA 97649 ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa) 97577 SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO 97591 RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO 97702 MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO 97593 ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés) 97594 LUIS JOSE GALAN BATISTA 97704 HOMERO GARCIA ASTACIO 97595 MANUEL ANTONIO DIAZ 97705 GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA 97596 DANIELA GOMEZ GOMEZ 97706 JOSE LUIS SALVI SEGURA 97598 LIRISET VENTURA BRITO 97707 ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ 97600 PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA 97578 ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ 97709 JESUS NIKOLAI URRACA MATOS 97579 YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO 97580 JUAN EMILIO DE LEON DE LEON 97711 MUTUKU SILA JAMES 97712 LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO ANDREA FLORENTINO LORENZO 97713 MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE 97535 JOSE OVIDIO MALDONADO REYES 95736 SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL 97719 JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ 95592 WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO 95737 YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA 97721 WILTON BAUTISTA VALDEZ

Personas identificadas y entregadas por centro médico