Tragedia en Alma Rosa II: mata a su esposa, hiere a su suegra y se suicida

Residentes en Alma Rosa II, Santo Domingo Este, amanecieron consternados por la noticia de un hombre que mató a su esposa, hirió a su suegra y luego decidió quitarse la vida, un hecho ocurrido la madrugada de este sábado.

Elizabeth Lantigua, de 35 años de edad, murió tras recibir un disparo que le habría dado su pareja sentimental de nombre Anthony Reyes Cáceres, de 36, el cual también hirió a la madre de ella y posteriormente se suicidó.

José Lantigua, un tío de la mujer ultimada, indicó que la familia de victimario no quería que pasara dicha situación. «»Hay que ponernos en oración para que estas cosas no sigan pasando, hoy les pasó a ellos dos porque yo sé que la familia de él no quería que pasara eso, por eso pedimos que Dios los perdone a los dos porque eran personas jóvenes», dijo.

Residentes en la zona dijeron que Cáceres, quien era sargento mayor de la Policía Nacional, era una persona tranquila y «muy reservada», por eso nunca imaginaron que cometería el lamentable hecho.

En tanto, sobre la mujer asesinada, también la consideraron como una persona dedicada a su familia y tranquila.

Elizabeth deja a cuatro niños en la orfandad. Se habían inscrito recientemente en la universidad con el propósito de ser abobada.