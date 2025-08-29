Tragedia en Bonao: incendio cobra la vida de padre y su hijo de 10 años

  • Tony Brito
Tragedia en Bonao: incendio cobra la vida de padre y su hijo de 10 años

BONAO.-Un cortocircuito provocó un incendio a una vivienda donde perdieron la vida un hombre, su hijo y la madre resultó con quemaduras muy graves en un hecho ocurrido en el sector Obras de Dios del Distrito Municipal de Juma de esta ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Edwin José Rivas (Lllin) de 39 años de edad y su hijo Eury José Rivas de 10 y la madre resultó con quemaduras graves y está interna.

Puede leer: Violación múltiple en Villa González: lo que dijo la Policía sobre el caso que indigna al país

Al lugar se presentaron la Policía Nacional, los Bomberos y una comisión del área de Siniestro y Explosión de la Policía Científica que indagan sobre las circunstancias del hecho que ha consternado a la población.

La tragedia ocurrió en la madrugada de hoy cuando la familia dormía. Se dijo que el siniestro ocurrió debido a un cortocircuito interno dentro de la vivienda.

Tony Brito

Tony Brito

Periodista con más de 35 años de experiencia. Desempeña la corresponsalía de El Hoy en la provincia Monseñor Nouel, con una especialidad en temas de entretenimientos.

Comprometido siempre con la ética y la responsabilidad de ser siempre objetivo.

