Tragedia en Brasil: al menos 9 fallecidos tras explosión en fábrica de explosivos

Tragedia en Brasil: al menos 9 fallecidos tras explosión en fábrica de explosivos

La fábrica de materiales explosivos en Quatro Barras, en el área metropolitana de Curitiba, en Brasil, donde se produjo la explosión el 12 de agosto de 2025 © Handout / Bomberos de Paraná/AFP

São Paulo.- Al menos nueve personas murieron y otras siete resultaron heridas tras una fuerte explosión ocurrida este martes en una fábrica de explosivos en la zona metropolitana de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron fuentes oficiales.  

La explosión sucedió poco antes de las seis de la mañana (9.00 GMT), en una fábrica de Enaex Brasil, empresa que fabrica explosivos para minería.  

El número de muertes fue confirmado en la noche de este martes por el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, en una nota en las redes sociales en la que lamentó el accidente.  

“Lamento profundamente las nueve muertes registradas en la explosión en Quatro Barras, confirmadas al comienzo de la noche”, afirmó el gobernador en su mensaje.  

Hasta entonces ninguna autoridad había confirmado las muertes y tan solo se referían a personas desaparecidas.  

Las autoridades utilizaron perros y drones en la búsqueda de los supervivientes, mientras que un escuadrón antibomba trabajó en el lugar para examinar el estado de otros explosivos.  

Según medios locales, la explosión causó daños a viviendas y comercios de la zona, situada a las afueras del término municipal de Quatro Barras, en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná. EFE

Digo