Tragedia en Carretera Azua-Barahona: accidente de tránsito deja dos fallecidos

Foto de referencia. Guetty Images

Un trágico accidente de tránsito se produjo la noche de este sábado en la Carretera Azua-Barahona, en el Cruce de Pescadería, dejando como saldo la muerte de dos personas, un hombre y una mujer, cuyas identidades aún se desconocen.

De acuerdo con el coronel Rafael Baldera, vocero de la Dirección General de Transito y Transporte Terrestre (Digesette), el siniestro ocurrió alrededor de las 7:37 de la noche cuando un camión y una motocicleta colisionaron.

Lea más: Asesinato a tiros de 5 hombres en Santiago a manos de policías fue «planificado», según MP

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo otras personas involucradas ni han determinado las causas que provocaron el accidente.

Noticia en desarrollo…

Tragedia en Carretera Azua-Barahona: accidente de tránsito deja dos fallecidos
