Tragedia en Carretera Azua-Barahona: accidente de tránsito deja dos fallecidos

Un trágico accidente de tránsito se produjo la noche de este sábado en la Carretera Azua-Barahona, en el Cruce de Pescadería, dejando como saldo la muerte de dos personas, un hombre y una mujer, cuyas identidades aún se desconocen.

De acuerdo con el coronel Rafael Baldera, vocero de la Dirección General de Transito y Transporte Terrestre (Digesette), el siniestro ocurrió alrededor de las 7:37 de la noche cuando un camión y una motocicleta colisionaron.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo otras personas involucradas ni han determinado las causas que provocaron el accidente.

Noticia en desarrollo…