Tragedia en El Factor: Padre ahorca a su hijo de dos años y luego se suicida, grabó todo en video

Un niño de apenas dos años de edad perdió la vida ahorcado de un árbol a mano de su padre, en un hecho ocurrido en un monte de la comunidad de La Telanza, municipio El Factor, provincia de María Trinidad Sánchez.

El agresor fue identificado como Melanio López Núñez, quien dejó un video previo a cometer el terrible acto, en el que decía: “Así tú lo quisiste, así tú lo quisiste, gracias por todo, ¿oíste? Gracias por todo, así lo quisiste, ¿oíste? Mira”, mientras giraba con una mano su celular y se escuchaba el llanto desesperado del pequeño.

De acuerdo a las informaciones, Melanio López se habría ahorcado después de que presuntamente le quitó la vida al menor, acción que, según versiones extraoficiales, habría sido motivada por un aparente deseo de causar sufrimiento a la madre del niño y cuyo nombre todavía las autoridades no han podido revelar.

Melanio López Núñez

Unidades de investigación del Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís indagan sobre este hecho que mantiene consternada a la comunidad de La Telanza del municipio El Factor, en donde residentes expresaron su asombro ante lo acontecido.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar evidencias que permitan esclarecer el hecho.