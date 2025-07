Tragedia en Jet Set: “Ahora me toca ser papá y mamá”

Santo Domingo, R.D. – Edwin, esposo de una de las víctimas mortales del trágico colapso ocurrido en la discoteca Jet Set, narró cómo ha enfrentado la pérdida de su pareja y madre de su hija, así como el duro proceso de reconstruir su hogar, tres meses depués del hecho.

Durante una conversación, para el canal de Nairobi Viloria, “Te lo explico”, Edwin relató que el Día del Padre ya no tiene el mismo significado para él. “Es un día doloroso. Antes estábamos los tres. Ahora me toca ser papá y mamá, y el esfuerzo es doble”, confesó con voz entrecortada.

Contó que su hija, de apenas dos años, todavía pregunta por su madre, y que responder a esas preguntas es una de las experiencias más desgarradoras que ha tenido que enfrentar.

El joven padre agradeció el respaldo incondicional de su familia, incluyendo a los abuelos y la madrina de la menor, quienes han sido pilares fundamentales para ayudarle a mantener la estabilidad emocional y los hábitos cotidianos.

“A veces pienso que no iba a poder, pero me comprometí conmigo mismo a formar una persona de bien. Verla avanzar, destacarse en la escuela, es lo que me da fuerza”, expresó.

Los primeros días tras el fallecimiento fueron particularmente difíciles. Edwin recordó con dolor cómo su hija permanecía despierta esperando a su madre en la madrugada del 8 de abril, cuando ocurrió la tragedia, sin entender lo que había ocurrido.

“Esa noche no dormí. Ella solo decía: ‘mamá, mamá’”, relató. Dijo que tuvo que recurrir a cuentos, oraciones y mucha paciencia para aliviar el dolor de su pequeña.

En la entrevista, Edwin también habló cuandp se enteró del hecho. Aseguró que fue en la mañana siguiente cuando recibió una llamada de la amiga que acompañaba a su pareja. “Me dijeron que la tarima se desplomó. Siempre tuve miedo de que algo así pasara… y pasó”, relató, explicando que la angustia fue creciendo al no obtener información clara y tener que buscar respuestas por su cuenta.

El testimonio ha conmovido a miles de usuarios que han seguido la cobertura del caso Jet Set, una tragedia que aún deja secuelas emocionales en decenas de familias.