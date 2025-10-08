Tragedia en Santiago: Hermanos pierden la vida tras ser atacados a tiros

Tragedia en Santiago: Hermanos pierden la vida tras ser atacados a tiros

Dos hermanos perdieron la vida la noche de este martes tras ser atacados a tiros por desconocidos en la comunidad San José Afuera, del municipio Baitoa, provincia Santiago.

Los fallecidos fueron identificados como Robert Alexander Minier Sandoval, de 38 años, y Freddy Minier Sandoval, de 39, ambos residentes en el kilómetro 6 del mencionado sector.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, las víctimas fueron interceptadas por los atacantes cuando transitaban a bordo de una pasola por el citado sector.

Indica que, durante el procesamiento de la escena, la Policía Científica recolectó trece casquillos calibre 9 mm y documentó la motocicleta involucrada, marca Agri Z, color rojo, sin placa.

«Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público profundizan las investigaciones en que ocurrieron los hechos, con el objetivo de identificar a los agresores, esclarecer las circunstancias y someter a los responsables a la acción de la justicia. Tan pronto concluyan las investigaciones, ofreceremos detalles del caso», se lee en un comunicado de prensa.

Claman por justicia

Por su parte, los familiares exigieron a las autoridades capturar a los responsables del hecho para que sean sometidos a la justicia, y describieron a las víctimas como buenas personas.

«Que hagan justicia por mis sobrinos, es lo único que les pido. Ellos no se merecían una muerte así», se le escucha decir a una tía en medio del llanto.

«No se sabe si fue un atraco; no se sabe nada, porque no hubo motores ni carros que salieran en huida después del tiroteo. La policía está investigando el caso todavía», agregó otro de los parientes.

Otro crimen

Con este hecho, ya suman cuatro las personas fallecidas durante tiroteos registrados en las últimas horas en Santiago.

En la mañana del lunes murieron Scotti Manuel Tejada Francisco (a) Escori, de 23 años, y Jasson Alexander de los Santos Batista (a) El Capi, de 20, quienes fueron abatidos a tiros, al recibir múltiples impactos de bala.

También resultaron heridos Juan Antonio Toribio Martínez, de 57 años; Elistha Heridenia Almonte, de 19, y Russell Arath Núñez, de 24, quienes reciben atenciones médicas en distintos centros de salud.

Mientras que los atacantes fueron identificados como Yudelfry Arias (a) Cara de Bola, Bujía, Yasel, Andy, Edwin y El Siete, según informó la Policía Nacional.

Según el informe preliminar, las víctimas se encontraban compartiendo en la citada calle cuando los agresores, a bordo de motocicletas, les emprendieron a tiros sin mediar palabras.

