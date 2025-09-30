Tragedia en vivo: muere el influencer chino Tang Feiji al estrellarse con helicóptero casero

El reconocido influencer chino Tang Feiji, de 55 años, falleció trágicamente mientras realizaba una transmisión en vivo en la que pilotaba un helicóptero de fabricación propia. El accidente ocurrió el pasado fin de semana y ha conmocionado a miles de seguidores en redes sociales.

Tang Feiji era conocido por sus contenidos relacionados con la ingeniería casera, la aviación experimental y los desafíos tecnológicos. En sus transmisiones, solía mostrar el proceso de construcción de vehículos y aeronaves, destacando por su habilidad autodidacta y su entusiasmo por la innovación.

Durante su última emisión en vivo, Tang despegó en un helicóptero que él mismo había diseñado y ensamblado. Minutos después del despegue, la aeronave perdió estabilidad y se estrelló, provocando su muerte instantánea. El momento fue presenciado por cientos de espectadores que seguían la transmisión en tiempo real.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Expertos en aviación han advertido sobre los riesgos de operar aeronaves sin certificación oficial ni supervisión técnica adecuada.