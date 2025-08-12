Tragedia para el artista Spencer Hatcher: asesinan a su madre y su padre queda herido en un ataque violento

La tragedia golpeó al artista de música country Spencer Hatcher, quien enfrenta el dolor de perder a su madre, Holly Hatcher, de 62 años, en un violento asesinato, mientras que su padre, Michael Hatcher, de 65, resultó herido en el ataque.

Según reporta People en Español, en un comunicado emitido por la policía del condado de Rockingham, Virginia, junto a la familia Hatcher, se informó que el pasado sábado 3 de agosto un hombre identificado como Kevin Walker, de 41 años, ingresó a la residencia de los padres del cantante y atacó con un arma cortopunzante a Holly.

Tras apuñalarla, Walker continuó su agresión contra Michael, quien durante el forcejeo logró alcanzar un arma de fuego y disparar contra el atacante, provocándole la muerte.

“No hay forma de explicar el trauma, el dolor y las preguntas sin respuestas que tenemos yo y mis tres hijos, Dane, Spencer y Connor”, expresó Michael en un video difundido por las autoridades de Virginia.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque pudo ser “completamente al azar”, ya que Walker no tenía historial criminal ni antecedentes de violencia. Sin embargo, la policía aún indaga los motivos que lo llevaron a cometer el crimen, reseña People.

Tras la pérdida de su madre, Spencer Hatcher anunció en sus redes sociales la cancelación de sus próximas presentaciones.

“Con un gran peso en el corazón y una tristeza sobrecogedora -debido a una enorme pérdida de mi familia- debo cancelar mis próximos shows”, escribió en Instagram. “Aprecio a todos los que han mostrado su apoyo para mí y mis seres queridos. Les pedimos un poco de respeto y privacidad para nuestra familia en este momento”, concluyó.

