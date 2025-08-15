Trágico final para «Bulin» y «Salcochao», implicados en asesinato del taxista en Moca

Trágico final para «Bulin» y «Salcochao», implicados en asesinato del taxista en Moca

Dos de los presuntos implicados en la desaparición y muerte del taxista Alfred Joel Fernández, fueron abatidos la tarde de este jueves por miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional en la comunidad La Estancia, del municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

Se trata de Julio José Vargas Díaz (a “Ñacoña”, “Bulin”, “El Gordo” y/o “El Moreno”), y Juan Manuel Lantigua Veras (a “Salcochao”), quienes, según el informe policial, enfrentaron a tiros a los agentes que trataron de apresarlos en atención a órdenes de arresto emitidas en su contra.

«Durante el operativo, los dos hombres enfrentaron a los agentes con armas de fuego, lo que provocó la respuesta legal en la que resultaron mortales las heridas que recibieron», manifestó la Policía.

La uniformada indicó que a los individuos, que habrían cometido el crimen contra Fernández en el municipio de Moca, provincia de Espaillat, se les ocuparon dos pistolas las cuales portaban de manera ilegal y que utilizaron para atacar a los oficiales actuantes.

Apresan a una tercera implicada

La institución del orden comunicó que, en la misma operación -coordinada con representantes del Ministerio Público-, fue detenida Clara Inés Sánchez, de 32 años, quien también era perseguida activamente por este caso.

«Su arresto se produjo en una vivienda de la calle 19 de Marzo, lugar de donde escaparon los hoy occisos a bordo de una motocicleta, dándole alcance en la citada comunidad», detalló.

Agregó que la mujer, quien al momento de su detención tenía en brazos a una niña de tres o cuatro días de nacida, será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional añadió que este caso se mantiene bajo investigación, y que conforme avance este proceso se ofrecerán mayores detalles.

Eran buscados mediante órdenes de arresto

De igual forma, notificó que, tanto los occisos como la detenida eran buscados mediante órdenes de arresto Nos. 598-1-20-SAUT-0119; 598-1-2025-SAUT-0094 y 598-1-2025-SAUT-0094, respectivamente, por presunta violación a los artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal Dominicano, relacionados con secuestro y homicidio en perjuicio de la víctima, cuyo reporte de desaparición data del 22 de enero del año en curso, y su cuerpo técnico encontrado el 3 de marzo en la comunidad La Soledad, de Moca, provincia Espaillat.

Se recuerda que tras el hallazgo fue apresado en la misma fecha Oscar José Ureña (a) Boca.

Trágico final para «Bulin» y «Salcochao», implicados en asesinato del taxista en Moca
