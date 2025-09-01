Trajano Santana reelegido como presidente del PRI

Trajano Santana reelegido como presidente del PRI

El doctor Trajano Santana fue reelecto presidente del Partido Revolucionario Independiente (PRI),durante una reunión del Comité Central Directivo de la organización, celebrada este domingo con el 85% de los miembros del organismo.

Santana fue juramentado por Leónidas Rodríguez, presidente de la comisión organizadora de la reunión, que fue celebrada en la casa nacional del partido.

Asimismo, fue electo secretario general del partido Leónidas Rodríguez, en sustitución de Jorge Guzmán Montes de Oca, quien murió recientemente.

Como subsecretarios generales fueron electos los dirigentes Miguel Castillo y Daniel Parra.
Como vicepresidente fue escogido Danilo Paniagua y Ramón Garrido; Ángel Ramírez, secretario de organización y Mirtilio Santana, fue ratificado secretario de asuntos electorales, entre otras posiciones.
Las dirigentes Arelis Guerrero, María Altagracia Mota sustituyen a los miembros faltantes del Comité Político.

«Se hizo una selección equilibrada para mejorar el desempeño del partido», expresó Trajano Santana durante su discurso.

Dijo que esa selección garantiza que el PRI cuente las personas capacitadas que necesita para ganar las elecciones del 2028.

«Iremos a las próximas elecciones con candidatos propios en todos las posiciones, con un partido fuerte y vigoroso», aseguró Santana.

La actividad fue encabezada por la Comité Político del PRI.

