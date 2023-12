El recién electo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicano (CARD), Trajano Vidal Potentini, calificó como «incompetente» al Tribunal Superior Electoral (TSE) por sentencia que ordena la suspensión provisional de su juramentación como titular del gremio de los togados.

«Para nosotros es de alarma y de mucha preocupación que, de manos de los guardianes de la democracia, se dé esto, donde viene su gran prueba de fuego, que son los procesos sucesivos en materia electoral», dijo Vidal Potentini.

El presidente del CARD añadió que a Diego García, un excandidato a la presidencia del Colegio de Abogados y que interpuso la acción de amparo electoral contra la juramentación de Vidal Potentini, no le corresponde, ya que, a su juicio «no tiene el interés jurídico». «Esto parecería crónica de una muerte anunciada (…) y no permiten nada que no sea despacharse que con esta decisión», dijo.

«Con esto se viene es a sobrepolitizar más un tema que no debía tener esa carga política, como un objetivo de guerra. Lo político puede tener participación en una estructura como esta, pero en este nivel es complicado», argumentó Vidal Potentini, durante una intervención en el programa Sol de la Tarde, que se transmite por Zol 106.5 FM.

El fallo indica que la suspensión de la juramentación está basada, entre otros puntos, por la supuesta violación de los derechos fundamentales alegados por varios precedentes registrados en el Tribunal Constitucional y otras cortes dominicanas.

La Comisión Nacional Electoral del CARD juramentó este viernes a Vidal Potentini como nuevo presidente del gremio, tras obtener la victoria en las elecciones del pasado 2 de diciembre.

De su lado, Diego García y su abogado Francisco Moreta saludaron la medida del Tribunal Superior Electoral de acoger la acción incoada por ellos , calificando la acción como un “éxito en la administración de justicia para la clase”.

García y Moreta en rueda de prensa aseguran que se evitó un asalto al CARD y que el gremio está “complacido con la medida” .

Está pautado en la sentencia para el 12 de enero el conocimiento de fondo que determinará el destino del CARD.