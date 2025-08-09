¡Tranquilina, píldora de RD$200 contra motoristas!

“Una historia se hace corta cuando te interrumpen tus sueños… Cuando despiertas ante lo inconcebible y lo temible, ante el desorden y el desmadre, ante lo insensato y lo medalaganario… Me duele ‘el alma-naque’ cuando tengo ‘la mala pata’ de, luego de varios meses de visitas al extranjero en asuntos de salud, retorno a este valioso terruño que me vio nacer y, de sopetón, un trancazo me despierta del esperado disfrute y la experiencia de hacer simples diligencias se convierte en una pesadilla” –así se sincera Herminio con su alter ego, cuando aún no se recupera de haber olvidado que su interesante y placentera ciudad capital se ha convertido en una selva motorizada, donde prima el irrespeto y reina la impunidad-… Píndaro, que lo ha estado observando y escuchando boquiabierto, exclama: “Y… ¿de dónde viene toda esa historia que te ha sacado de quicio y que parece estar amargando tu existencia?… ¿Por qué has ido a la farmacia de la esquina?”

Este cuestionamiento de Píndaro ha encendido las alarmas y, sin pensarlo dos veces, le increpa: ¿Por qué no me cuentas qué te ha traumatizado tu existencia?”… Sin pensarlo dos veces, Herminio se sume en su reciente mal rato y exclama: “¡Por qué los motoristas esconden su escaso índice de inteligencia tras un supuesto casco protector? ¿No sería más beneficioso si se eliminara su obligación y, en su lugar, se les enseñara y obligara a pensar?. A veces me viene a mi calva cabeza la idea de que ojalá, alguna vez, los tamaños de sus cascos de protección no les apretara tanto y, así, quizás sus ideas les permitieran integrarse a una sociedad donde la inteligencia artificial está quizás haciendo más artificial los niveles de inteligencia… Hace dos semanas, emprendí mi tarea de solucionar asuntos que para muchos son irrelevantes, pero que para una persona que, en su ausencia, la humedad le ha afectado sus zapatos de vestir le presenta una demanda de servicio que sólo un buen zapatero dominicano –graduado con éxito en la experiencia de su vida-, puede resolver… Cerca del mediodía salí de casa al volante de mi vehículo –que se ha convertido en una extensión de mis experiencias citadinas-, y luego de sortear múltiples imprudencias de los famosos vehículos públicos ‘gaseosos’ –muchos de ellos convertidos ya en verdaderas chatarras, me dirigí a resolver la necesidad planteada… Tomé una de las supuestas vías de fácil acceso según ‘el muñequito’ del Waze pero, justo antes de hacer un ligero giro a la derecha para ocupar un espacio de estacionamiento disponible frente del local ya conocido, un golpe me suena en la parte delantera de la puerta derecha de mi carro, a la vez que una figura sosteniendo un espejo retrovisor en su mano izquierda la levanta mostrándola, mientras se ve desapareciendo de mi vista, aparentemente cayendo al suelo… ¡De inmediato detengo mi vehículo, abro mi puerta y salto del carro para ver qué ha podido pasar!. Mientras paso por delante de mi vehículo para acercarme al ‘accidentado’, veo con sorpresa que delante de mi surge una alta figura, sin casco, y –como referí hace una líneas-, sosteniendo el espejo retrovisor que ya estaba en su mano mientras hacía contacto el vehículo” –narra Herminio-.

“¿Y cuál fue la expresión del nuevo conocido?” –le cuestiona Píndaro-… “¿Cuál fue mi sorpresa cuando, no bien me había acercado al que ya tenía frente a mi, cuando no sé de dónde aparecieron dos nuevos personajes motorizados, preguntando ambos: “¿Qué le hizo usted?” –exclamó uno, mientras el otro me inquiría “¿No sabe usted que lo ha arrollado?”. Los años de carreteo en las varias etapas de mi vida me han enseñado que este tipo de pleito no se echa, y que la negociación es la madre de todos los encuentros… “Cuánto quiere usted por el espejo?” –pregunté, sin siquiera dar tiempo a que los dos aparecidos energúmenos hablaran una palabra más-… Ante mi firme expresión, ambos le refieren al ‘accidentado’ que ellos ya ven que él está en buenas manos y que le desean suerte, y emprenden su marcha… “¡Ochocientos pesos!” –se oye una exclamación de ‘afectado’-… Manteniéndole firme la mirada, paso a sacar RD$200.00 y le digo: “Usted ve ese letrero de “Zapatería”, acaba de perder estos doscientos pesos… ¡Son suyos!… ¡Tómelos antes de que me arrepienta!… ¡No hay más!… ¡Ahora voy a procurar otra suma igual, para volver a retirar la reparación que me tienen lista!”–le expreso con firmeza, mientras le pongo en sus manos la rojiza papeleta y me dispongo a partir, al tiempo de él, sonrisa en boca, hace lo mismo.

“No necesité ir a la farmacia, utilicé la nueva pastilla de doscientos pesos llamada tranquilina”-comenta Herminio, a lo que Píndaro remacha: “Es una pena, que los dueños del país ya no son sólo los choferes de carros públicos… Ahora, nuestra ciudad se ha llenado de una nueva plaga, esta vez motorizada!”.