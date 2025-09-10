Transferencia al Senasa viola Ley de Seguridad Social, advierte experto

El presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT), Arismendi Díaz Santana, criticó la reciente decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de transferir recursos al Seguro Nacional de Salud (Senasa), calificándola como una medida sin fundamento legal. Según Díaz Santana, ningún artículo de la Ley de Seguridad Social autoriza el uso de excedentes del Seguro de Riesgos Laborales para financiar otro régimen, lo que pone en duda la legalidad de la resolución 619-08 que aprobó el traspaso de RD$6,000 millones.

Durante su participación en el programa Uno + Uno de Teleantillas, Díaz Santana expresó preocupación por el deterioro institucional y financiero del Senasa, que hasta hace poco era considerado el modelo más exitoso del sistema de salud pública dominicano. “Me sorprendió ver señales de descalabro en una institución que había ganado gran simpatía en la población”, afirmó.

El experto también elogió el nombramiento del nuevo director ejecutivo del Senasa, Edward Guzmán, y del economista Jeffrey Lizardo, destacando su formación técnica y gerencial como una esperanza para enfrentar la crisis.

Sin embargo, advirtió que la situación es compleja y requiere vigilancia estricta, auditorías profundas y remociones necesarias para evitar que el Senasa se degrade.

La transferencia de fondos ocurre en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Senasa, incluyendo autorizaciones médicas falsas, facturación irregular y desvío de fondos, que habrían generado pérdidas superiores a RD$780 millones.

El presidente Luis Abinader ha solicitado una auditoría oficial y reafirmó que el Gobierno no permitirá que el sistema de salud público se vea comprometido.

Díaz Santana recordó que la Ley de Seguridad Social fue concebida con tres seguros autosuficientes: el contributivo, el subsidiado y el de riesgos laborales, y que cualquier alteración a ese equilibrio debe estar sustentada en la ley. “El país no puede darse el lujo de que el Senasa se convierta en una institución fallida”, concluyó.