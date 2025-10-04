Transferencias de Gobierno a las EDE en agosto crecieron

Edeeste es EDE que recibe mayor transferencia.

El Gobierno transfirió el pasado agosto RD$8,439 millones a Edeeste, RD$7,288.2 millones a Edenorte y RD$4,418.2 millones a Edesur, para un total de RD$20,145. 5 millones, lo que representa un aumento de RD$13,064. 6 millones en relación con el mismo período del año pasado.

En agosto del 2024, el Gobierno transfirió RD$3,019.2 millones a Edeeste, RD$2,344.9 millones a Edesur y RD$1,716.7 millones a Edenorte, para un total de RD$7,080.8 millones.

Las transferencias corrientes en agosto pasado se destinaron en mayor proporción al sector público, que recibió RD$37,270.8 millones (83.5 %), seguido del sector privado con RD$5,815.2 millones (13.0 %).

Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) recibieron transferencias corrientes del Gobierno por un monto de RD$13,513.4 millones en los dos primeros meses de este año, del cual RD$6,734.9 millones correspondió a enero y RD$$6,778.5 millones a febrero.

En enero, las transferencias corrientes fueron de RD$2,871.9 millones a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), RD$2,230.3 millones a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) y RD$1,632.7 millones a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).

En febrero el comportamiento fue similar: Edeeste RD$2,890.5 millones, Edesur RD$2,244.7 millones y Edenorte RD$1,643. 3 millones.

En marzo, Edeeste recibió RD$2,908.8 millones, Edesur RD$2,890. 4 millones y Edenorte RD$1,653.6 millones. En abril, a Edeeste se le transfirió RD$3,920 millones y Edesur RDS2,287 millones. El informe de ejecución presupuestaria de ese mes no consigna transferencias a Edenorte.

En mayo, Edeeste recibió RD$2,817.9 millones, Edesur RD$2,113 millones y Edenorte RD$1,985. 4 millones. En junio, el gobierno transfirió RD$2,621.1 millones a Edeeste, RD$2,066.4 millones a Edesur y RD$1,507. 7 a Edenorte.

