Transformación en AFAPER: Noel Ureña lidera nueva gestión 2025-2027

Santo Domingo, 7 de agosto de 2025 – Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar, Inc. (AFAPER) celebró este miércoles, 06 de agosto, su Asamblea General Ordinaria y Eleccionaria, en la que fue escogida la nueva Junta Directiva para el período 2025–2027.

Durante el acto se presentó el informe de gestión saliente, se ratificó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo el sector, y se eligió la nueva junta directiva, que será presidida por Noel Ureña Ceballos.

Ureña Ceballos es un reconocido empresario y líder gremial con amplia trayectoria en el sector industrial dominicano. Es Presidente del Laboratorio M.K., S.R.L. Cosméticos, expresidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), y autor del libro “Si lo puedes soñar, lo puedes emprender”. Su elección representa una apuesta por una visión estratégica enfocada en la defensa de la industria local, la formalización de las mipymes y la promoción del emprendimiento.

En sus palabras de toma de posesión, Ureña Ceballos, agradeció a todos los asociados y la Junta Directiva por la confianza depositada y presentó los tres pilares que guiarán su gestión: crecimiento y competitividad, sostenibilidad e innovación responsable, y representación y defensa de los intereses del sector. Asimismo, subrayó la importancia de construir una voz unificada que impulse políticas favorables al desarrollo industrial y promueva prácticas sostenibles con impacto económico y social.

También puede leer: Celebración de los 125 años de Imbert: un reencuentro histórico lleno de arte, memoria y orgullo

También hizo un reconocimiento especial al presidente saliente, José Ángel Rozas, y a los pasados presidentes de AFAPER por su legado institucional a lo largo de estos 50 años de historia gremial.

La nueva Junta Directiva de AFAPER 2025–2027 quedó conformada por los siguientes miembros:



Presidente: Noel Ureña, Laboratorio MK, Cosméticos

Noel Ureña, Laboratorio MK, Cosméticos Vicepresidente 1: José Ángel Rozas, Boe Cosmetics

José Ángel Rozas, Boe Cosmetics Vicepresidente 2: Zaira Mártir, Unilever Caribe

Zaira Mártir, Unilever Caribe Secretaria: Isabel Esteban, Halka Industrial

Isabel Esteban, Halka Industrial Tesorero: Pedro Alorda, Inversiones y Negocios

Vocales: