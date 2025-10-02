Transformando vidas: Títulos de propiedad para residentes de Santo Domingo Oeste

La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) anunció el inicio de los trabajos de titulación definitiva de viviendas y solares del proyecto Villa Ogando, que impactará en ocho sectores del municipio Santo Domingo Oeste, beneficiando a más de 6,000 personas.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, quien llevó la buena noticia a los residentes de La Ciénaga, Hato Nuevo, Villa Ogando, Villa Verde, La Angelita, Altamira, Brisas de Villa Verde y Nuevo Horizonte, sectores que serán impactados de manera directa con esta iniciativa.

Los trabajos técnicos, sociales y legales se desarrollan en coordinación con la Dirección General de Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Se proyectan alrededor de 1,500 certificados de títulos, que beneficiarán a más de 6,000 personas en estas comunidades.

Méndez Peña calificó la jornada como “un día especial”, al explicar que, tras diversas investigaciones catastrales, registrales y legales, se logró iniciar el proceso en las parcelas 21, 25 y 26 del Distrito Catastral No. 12, así como en las parcelas 87, 89, 91, 92, 93 y 94 del Distrito Catastral No. 31.

“Al recibir su Título de Propiedad, las familias aumentan la plusvalía de sus terrenos y pueden insertarse en la banca formal. Esos son impactos directos que llegan a la gente de este Plan Nacional de Titulación, que encabeza el presidente Luis Abinader. A partir de hoy sus casas y solares comienzan el proceso de individualizarse, para ser registradas y luego transferidas, de manera que el Título de Propiedad esté a nombre de cada uno de ustedes, sin tener que invertir ni un centavo”, puntualizó Méndez Peña.

El funcionario resaltó el apoyo de las juntas de vecinos y la Alcaldía, a quienes definió como aliados fundamentales para hacer posible que los residentes de estos sectores reciban sus Títulos de Propiedad.

De su lado, la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Leyba, valoró el lanzamiento de este proceso como “un hito que representa el inicio de una nueva etapa de posibilidades, esperanza y seguridad para las familias”, destacando que la titulación contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades.

“Ya se me ha hecho costumbre felicitar a Duarte Méndez por estos logros, y más aún por llenar de esperanza a toda la comunidad de nuestra provincia, tal como lo ha querido nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader”, manifestó Leyba.

Mientras el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, afirmó que “recibir un Título de Propiedad es una obra inconmensurable que transforma la vida de la gente. No basta con vivir en una localidad si no se tiene un título de propiedad; se siente seguridad al tenerlo en las manos.”

La diputada Indhira de Jesús destacó que el inicio de este proceso marca “una nueva vida para los residentes de Villa Ogando”, y valoró la gran cantidad de títulos entregados en todo el municipio durante esta gestión.

Al acto también asistieron el subdirector regional Sur de la UTECT, Marino Vílchez; Jorge Núñez, coordinador de Bienes Nacionales; Julián Bautista, encargado de la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial de Santo Domingo Oeste; y José Luis Espinal, representante del Consejo Económico y Social, entre otras autoridades.

La actividad se celebró en la cancha de baloncesto de Villa Verde, en Santo Domingo Oeste, y fue bendecida por el Padre Rubén Sosa, de la Parroquia Señora del Rosario de Los Alcarrizos.