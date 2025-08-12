Tránsito se regula en av. 27 de Febrero con Núñez de Cáceres luego de que un joven intentara lanzarse del desnivel

Foto/X

El tránsito volvió a la normalidad en la intersección de la avenida 27 de Febrero con Núñez de Cáceres, luego de que la mañana de este martes un joven intentara lanzarse desde el desnivel.

Así lo confirmó el coronel Rafael Tejeda Baldera, vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quien informó que en el lugar intervinieron las autoridades.

“Me informan que eso fue momentáneo y que en el lugar se encontraban los bomberos y la Policía Nacional. Todo está normal en cuanto al tránsito”, declaró Baldera al periódico Hoy.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

