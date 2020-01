Transporte público: el tema ignorado por los candidatos a alcaldía del Distrito Nacional

Candidatos no asumirían responsabilidad en transporte público que establece Ley de Movilidad

La Ley No. 63-17, de Movilidad y Tránsito otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y a los ayuntamientos la autoridad para planificar y diseñar el sistema de transporte público de pasajeros, sus rutas, servicios, esquemas de operación, itinerarios y cualquier otro aspecto de este sector. Esta responsabilidad no ha sido asumida por la actual alcaldía ni lo sería por los candidatos alcaldes de los partidos mayoritarios según sus promesas de campaña.

En tanto, los usuarios sufren un transporte púbico caótico, inseguro, incómodo y lento. Los carritos de concho con capacidad para cuatro pasajeros , pero que montan seis, los autobuses en mal estado y también forzados en su capacidad de ocupantes, los choferes temerarios y el diseño improvisado de rutas no son aspectos incluidos por los candidatos y la candidata a ocupar la Alcaldía del Distrito Nacional.

Ahora bien, sí tienen propuestas para otros problemas que lastra la Capital desde hace décadas, como el manejo de los desechos sólidos y la inseguridad ciudadana, formando así un menú de alternativas que el electorado podrá elegir en las elecciones a celebrarse el próximo 16 de febrero.

LOS CANDIDATOS

Carolina Mejía, la hija del expresidente Hipólito Mejía y excandidata vicepresidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), recibió apoyo del actual alcalde David Collado en un anuncio reciente. Collado continúa apoyándola y su eslogan de campaña es, precisamente: “Sigamos por buen camino”.

Domingo Contreras, cuyas aspiraciones fueron frustradas en el 2015 cuando se eligió mediante encuestas al entonces alcalde Roberto Salcedo como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Finalmente, Salcedo perdió ante David Collado. En las primarias del 6 de octubre de este año Contreras ganó la candidatura de su partido.

Johnny Ventura, quien ya fue alcalde desde el año 1998 hasta el 2002 por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hoy sigue al expresidente Leonel Fernández en el partido La Fuerza del Pueblo (FP), desprendido del PLD.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) estrena la figura del comunicador y exdirector de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Beras.

Por Alianza País (AP) aspira el joven abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Bartolomé Pujals.

VIDEO: ¿Qué proponen los candidatos a alcaldía del Distrito Nacional?

A continuación las propuestas.

MOVILIDAD Y TRÁNSITO

Carolina Mejía, PRM

-A través de alianza público-privada crear red de parqueos.

-Mejorar señalización vial.

-Cambiar de sentido algunas vías.

-Determinar una sola vía para vehículos del transporte público.

-Coordinar con el INTRANT y ayuntamientos del Gran Santo Domingo una mesa de Tránsito y Transporte.

Domingo Contreras, PLD

-El trabajo del INTRANT, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y los ayuntamientos se fusionen en una unidad ejecutiva que tome acciones referentes al tránsito.

-Crear Centro de Inteligencia Territorial conectado con las cámaras del Sistema 9-1-1.

-Educar a ciudadanos respecto al uso de las vías.

-Crear fideicomiso para la formación de una red de estacionamientos.

-Que las rutas de transporte existente se vuelvan cooperativas o empresas privadas como dispone la Ley de Movilidad y Tránsito.

Johnny Ventura, FP

-Redireccionar algunas avenidas.

-Construir tren ligero en la Luperón desde la Kennedy hasta la 30 de Mayo, y desde ahí hasta el Acuario Nacional en Santo Domingo Este.

-Sincronizar semáforos.

Hugo Beras, PRD

-Crear “Super Manzanas” para convertir cuatro manzanas en una sola, arbolizando la del medio y convirtiéndola en espacio público.

-Convertir los 5 kilómetros del Parque Mirador Sur en peatonal e integrarla al parque.

-Cambiar los patrones de circulación vial en 130 calles con prioridad las avenidas Abraham Lincoln, Tiradentes, Winston Churchill y Ortega y Gasset.

-Reubicar paradas del transporte público.

-Construir isletas de bajo costo.

-Cambiar horarios a vehículos pesados desde las 10:00 AM hasta las 6:00 AM.

Bartolomé Pujals, AP

-Crear rutas de transporte colectivo propias del Ayuntamiento que compitan con rutas existentes.

-Crear pares viales en principales avenidas para permitir un carril expreso para rutas de transporte del Ayuntamiento en Churchill, Tiradentes, Ortega y Gasset y Lincoln.

-Coordinar con alcaldías de otros municipios desde donde vienen mayoría de vehículos a trabajar al Distrito.

El candidato de Alianza País es el único que plantea crear rutas propias de autobuses rápidas para forzar a las ya existentes a mejorar la calidad de su servicio. Plantea que la sociedad no puede esperar a que los sindicatos de transporte se pongan de acuerdo para resolver este problema.

SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento del DN paga 6 mil pesos mensuales a 477 policías municipales según la nómina de su portal web, pero estos brillan por su ausencia en los espacios públicos. Al principio de su gestión, David Collado se quejaba de que encontró a 800 miembros, pero que estos no realizaban ninguna labor, por lo que empezó el despliegue de 150 agentes en la Ciudad Colonial, la avenida Duarte y el Mirador Sur. Estos agentes fueron desapareciendo y hoy es difícil verles.

Los policías municipales son civiles desarmados bajo la autoridad del alcalde y la supervisión del Ministerio de Interior y Policía, según establece la Ley Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

La candidata del PRM aclara que al ayuntamiento sólo le corresponde la seguridad en los parques y otros espacios públicos, y el resto al gobierno central.

Carolina Mejía propone licitación pública para instalar iluminación en las vías, mientras Hugo Beras del PRD propone hacerlo mediante un fideicomiso. Luego de instaladas las luces, la iluminación dependerá de que haya energía eléctrica en cada sector.

Carolina Mejía, PRM

-Continuar con plan de iluminación de todo el Distrito iniciado por la actual gestión.

-Crear red de cámaras de seguridad interconectada con el sistema 911 y la Policía Nacional.

Domingo Contreras, PLD

-Establecer red de cámara de vigilancias y conectar las cámaras de comercios y viviendas con red municipal.

-Fortalecer Policía Municipal.

-Crear proyectos de formación para jóvenes con el fin de insertaros en el campo laboral. Involucrarlos en actividades culturales para sacarlos de las calles.

Johnny Ventura, FP

-Crear Consejo Municipal de Seguridad para conectarlo con los Comité de Seguridad Comunal en los barrios en la lucha contra el crimen.

-Instalar cámaras de seguridad.

-Incrementar número de policías municipales integrando a jóvenes de escasos recursos.

Hugo Beras, PRD

-A través de un fideicomiso obtener los fondos para iluminar todos los 34,200 postes de luz del Distrito. En otras ciudades del mundo crimen ha disminuido hasta en un 39% luego de iluminación.

Bartolomé Pujals, AP

-Relanzar y convertir a la Policía Municipal en un cuerpo especial de seguridad. Incrementar de 477 a 2000 sus miembros, y aumentar sus salarios.

-Establecer red de cámaras de vigilancias.

-Crear comités de seguridad en los barrios y conectarlos con policías municipales.

MANEJO DE DESECHOS

En esta parte todos están de acuerdo en unir esfuerzos con todos los ayuntamientos del Gran Santo Domingo para crear un espacio común donde depositar la basura y abandonar el vertedero de Duquesa. Igualmente, todos prometen impulsar proyectos de reciclaje, unos desde el origen y otros en su disposición final.

Como aspecto distintivo, Carolina Mejía propone ampliar recogida nocturna de basura, Johnny Ventura dar un trato especial a desechos tóxicos, y Bartolomé Pujals crear nuevos contratos con empresas recolectoras más eficientes.

Las propuestas están aquí, ahora le toca usted escoger lo mejor, de lo mejor.