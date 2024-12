Transportista sugiere a los conductores «no salir todos a la misma hora» para evitar tapones en diciembre

Con la llegada de diciembre se respira la «brisita navideña» en República Dominicana, la época trae consigo el aumento del flujo del circulante, acompañado de los «largos» tapones.

En los últimos días se han hecho virales imágenes donde se visualiza el caos vehicular en las famosas «horas pico» en los ejes centrales del Gran Santo Domingo.

Para combatir la problemática el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Figuereo recomienda a los conductores no «utilizar las mismas rutas, ni salir a la misma hora».

«A veces todo el mundo sale toma la misma ruta, no buscan ruta alterna, es momento de que los usuarios si no tienen que tomar los ejes frontales, pues no lo tomen», sugirió Figuereo.

Agregó que otra de las causas del congestionamiento vehicular es el arreglo de las principales vías de la capital.

«También recordemos que la ciudad esta siendo intervenida en varios lugares, el mismo kilometro 9 tiene muchísimos espacios todavía, donde se está trabajando, sin embargo, eso tiene que ver mucho con la conciencia de la gente«, explicó el transportista.

Asimismo, reveló que los choferes públicos de la asociación gastan alrededor de 12 galones de combustibles por «los tapones».

«Estamos echando 12 galones de gas diario, y se están yendo 6 de ellos solamente en los tapones» dijo el sindicalista previo a la reunión de la Mesa sobre la Seguridad Vial.

