Tras 10 años de espera, Joel Peguero subirá a Grandes Ligas con los Gigantes

El 21 de agosto de 2015, el lanzador derecho Joel Peguero firmó su primer contrato profesional con los Rays como agente libre amateur de 18 años de su natal República Dominicana.

Exactamente 10 años después, Peguero por fin puede considerarse un jugador de Grandes Ligas.

Los Gigantes seleccionaron al potente lanzador Peguero de la Triple A de Sacramento como parte de una serie de cambios en la plantilla que anunciaron antes del último partido de la serie el jueves por la tarde contra los Padres en el Petco Park.

Puede leer: Las lesiones más comunes en los peloteros

“Se siente increíble”, dijo Peguero, de 28 años, el jueves. “Estuve esperando mucho tiempo. Mi sueño se ha hecho realidad”.

Los Gigantes necesitaban un brazo fresco debido a la lesión del lanzador derecho Landen Roupp, quien se vio obligado a abandonar la derrota del miércoles por 8-1 ante los Padres tras torcerse la rodilla izquierda al intentar fildear una línea en la tercera entrada.

Ha sido un largo camino para Peguero, quien se formó con la organización de los Rays y ascendió hasta Triple-A Durham en 2021. Sin embargo, nunca llegó a las Grandes Ligas y terminó siendo traspasado a Colorado al año siguiente. Lanzó en Triple-A para los Rockies y los Nationals durante las dos temporadas siguientes, pero pasó toda la campaña de 2024 en la filial Doble-A de los Tigers en Erie, donde registró una efectividad de 3.14 en 43 apariciones como relevista.

Los Giants firmaron a Peguero con un contrato de ligas menores durante la temporada baja y quedaron impresionados al ver al invitado fuera del roster alcanzar las 101 mph en su primera sesión de bullpen en el Estadio Scottsdale en febrero.

«Es una bendición de Dios», dijo Peguero sobre su velocidad de alto octanaje.

Peguero finalmente emergió como una de las mejores historias de la primavera, ganando el Premio Barney Nugent 2025 como el mejor recién llegado al campamento de Grandes Ligas después de trabajar 7 2/3 entradas sin anotaciones con ocho ponches en nueve apariciones de exhibición para los Gigantes.