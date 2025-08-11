Tras 15 años paralizados, alcalde anuncia reinicio trabajos de construcción de la Estación Central de los Bomberos de Santiago

Estación de bomberos en el sector el Dorado de Santiago, tiene más de 20 años abandonada por las autoridades. Hoy/ Wilson Aracena

Santiago.- Tras cerca de 15 años de estar paralizados, el alcalde Ulises Rodríguez ha anunciado que el próximo jueves 28 de agosto de este año, dará reiniciado los trabajos de construcción de la nueva Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La infraestructura, ubicada en la avenida 27 de Febrero, en el sector El Dorado I, ha esperado por más de dos décadas y hasta la fecha ningún alcalde de este municipio había tomado la decisión de concluirla.

Se estima que la construcción de la Estación de los Bomberos supere los RD$100 millones.

El alcalde dijo que la Estación Central de los Bomberos forma parte de un paquete de 26 obras licitadas por el Ayuntamiento de Santiago, que tendrá un impacto no solo en el municipio, sino en toda la región del Cibao.

“Será una estación moderna, que servirá como centro operativo para atender emergencias en Santiago y también en otros municipios cercanos”, afirmó el alcalde Ulises Rodríguez.

Mientras tanto, la edificación convertida en un elefante blanco durante años, está llena de malezas, alberga en el patio oficinas y parqueos de choferes del transporte público, mientras que en sus inmediaciones están instalados negocios de comida rápida.

Mejora la movilidad urbana

El alcalde Ulises Rodríguez también destacó la alianza estratégica con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a través de una mesa permanente de trabajo conformada junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), para mejorar la movilidad urbana de la ciudad.

“Hace más de cinco meses firmamos un acuerdo con el INTRANT, encabezado por Milton Morrison, para implementar soluciones viales que mejoren la movilidad urbana en Santiago”, explicó Rodríguez.

Reconoció que la ciudad enfrenta congestionamientos puntuales derivados del aumento del parque vehicular y las obras en curso, pero destacó que ya se han liberado varios puntos críticos y que se trabaja en un sistema integral de tránsito para optimizar el flujo vehicular.