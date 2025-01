Jessica Alba y su esposo, Cash Warren, se han separado tras 16 años de matrimonio y se estarían preparando para iniciar los trámites de divorcio, según informaron fuentes a TMZ.

La pareja, que contrajo nupcias en mayo de 2008, comparte tres hijos: Honor, de 16 años; Haven, de 13; y Hayes, de 7. Aunque los representantes de Alba y Warren no han emitido comentarios oficiales a los medios locales, las últimas apariciones públicas de ambos y su comportamiento en redes sociales ya habían alimentado especulaciones sobre problemas en su relación.

En las semanas previas al reporte de su separación, Alba, de 43 años, y Warren, de 45, fueron vistos sin sus anillos de matrimonio. Jessica asistía sola a eventos importantes, como una fiesta previa a los Globos de Oro en el Chateau Marmont, y también fue fotografiada en Roma junto al productor Andrea Lervolino mientras trabajaban en el biopic Maserati: The Brothers.

Por su parte, según el tabloide, Warren también fue captado en Los Ángeles sin su anillo de boda.

La última vez que la pareja fue vista junta fue el 10 de noviembre de 2024 en un partido de los Lakers en el Crypto Arena. Desde entonces, las apariciones en conjunto han sido nulas, a excepción de la celebración del séptimo cumpleaños de su hijo Hayes a principios de enero.

En un mensaje de Nochevieja, Alba compartió en Instagram un texto que algunos interpretaron como un reflejo de su estado emocional. “Mi 2024 estuvo lleno de conexión, crecimiento, aventuras, risa, paz, hermandad, transformación, renacimiento, alegría y mucho amor”, escribió sobre un periodo de cambio personal.

Según TMZ, la actriz y su esposo habían dejado de salir juntos a eventos públicos. Ambos tampoco habían estado usando sus aros de matrimonio (2024 Backgrid/The Grosby Group)



¿Cómo surgió la relación entre Jessica Alba y Cash Warren?

Jessica Alba y Cash Warren se conocieron en 2004 durante el rodaje de Fantastic Four, donde ella interpretaba a Sue Storm y él trabajaba como asistente de dirección.

En mayo de 2008, la pareja se casó en una ceremonia discreta en Beverly Hills, cuando Alba estaba embarazada de su primera hija, Honor. Desde entonces, han formado una familia con tres hijos, mientras equilibraban sus compromisos profesionales con la vida personal.

Warren fue un apoyo constante en la vida de Alba, quien pasó los últimos años en una prolífica faceta de empresaria. En 2011, Alba dijo a Us Weekly: “Cuando dudo de mí misma, él es el primero en decir: ‘Tú puedes hacerlo, creo en ti’. No sé qué haría sin él. Y es tan bueno con los niños. Somos realmente felices”.

Sin embargo, la actriz también había explicado que no todo era color de rosa en su matrimonio. En una conversación de 2021 con Katherine Schwarzenegger Pratt en su serie de Instagram Before, During & After Baby, Alba reflexionó sobre cómo el matrimonio evolucionó y fue presentando más retos.

“Todo es maravilloso durante los primeros dos años y medio. Pero después de eso, te conviertes en compañeros de cuarto”, dijo, aludiendo que la relación se transformó en una rutina de responsabilidades.

En la misma charla, Alba admitió que a veces daba por sentado a Warren. “Tenemos, obviamente, la amistad, la comodidad de saber que ‘no te vas a ir a ningún lado’, y a veces no tratas a esas personas de la mejor manera. No consideras sus sentimientos como considerarías los de otras personas”.

Sin embargo, también resaltó la importancia de comunicar los problemas en cuanto surgen: “Ser capaces de comunicar cuando no estás feliz y abordar el problema de inmediato en lugar de dejar que se acumule es algo en lo que hemos trabajado constantemente”.

Por ahora, la separación de Alba y Warren también plantea preguntas sobre el impacto financiero del divorcio, especialmente al evaluar el éxito de Jessica como fundadora de The Honest Company, empresa valorada en mil millones de dólares. Según TMZ, no se sabe si la pareja firmó un acuerdo prenupcial.

Alba y Warren se casaron en 2008. El 3 de enero, la actriz había publicado una foto familiar en celebración del cumpleaños de su hijo. (REUTERS/Danny Moloshok)



