  • EFE
Tras cancelación de Jimmy Kimmel, presidente de la FCC apunta a The View: aquí la razón

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, considera que tras la cancelación del programa nocturno de Jimmy Kimmel «merece la pena» investigar The View, también de la cadena ABC, por supuesta violación de la norma de igualdad de tiempos de emisión.

Dicha norma exige a los medios brindar igualdad de oportunidades a todos los candidatos políticos, salvo que se trate de un programa de noticias genuino.

«En teoría, supongo que se puede argumentar que The View es un programa de noticias legítimo, pero no estoy tan seguro. Creo que vale la pena que la FCC investigue si The View y algunos de estos otros programas todavía califican como programas de noticias genuinos y, por tanto, estén exentos del régimen de igualdad de oportunidades que el Congreso ha establecido», dijo en la cadena Fox News.

Ese canal señala en su web que, según la organización de análisis de medios Media Research Center, entre enero y abril de 2025 The View no ha llevado a ningún invitado de derechas, pero sí a 63 liberales.

La sugerencia de Carr llega después de que el ‘late-night’ Jimmy Kimmel Live! fuera suspendido el miércoles de forma indefinida por la cadena ABC tras comentarios del presentador sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Carr había calificado como «realmente enfermas» las declaraciones de Kimmel. En una entrevista emitida en el pódcast de Benny Johnson, sugirió que la FCC podría tomar medidas regulatorias contra ABC y su empresa matriz, Disney, si no abordaban el contenido del programa,y horas después la cancelación se hizo oficial.

Seguir leyendo: Donald Trump señala que el cese de Jimmy Kimmel no es cuestión de censura

Kimmel había afirmado que «la pandilla MAGA», en referencia al movimiento trumpista, por las siglas Make America Great Again (volver a hacer Estados Unidos grande de nuevo), había «intentado desesperadamente presentar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y tratado de sacar rédito político de ello».

The View, que se emite por las mañanas, tiene entre sus presentadoras a la actriz Whoopi Goldberg y ABC considera que es «un destino prioritario para famosos e invitados del mundo político, con temas candentes de última hora y conversaciones enriquecedoras».

En su parrilla de esta semana han estado los actores Robin Wright, Marlon Wayans y Lily James, el exsenador demócrata Joe Manchin, el presentador Eugene Levy y Terry y Tammy Bradshaw, que acaban de sacar un libro de recetas de cocina. 

EFE

EFE

