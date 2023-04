A raíz del asesinato de la comunicadora Chantal Jiménez, otras presentadoras de televisión han narrado sucesos violentos con sus exparejas.

Tal es el caso de la modelo Paola Cristal, quien reveló este miércoles que tuvo una relación tóxica con su exnovio, a tal punto, de que este le llegó a disparar.

¨A mí me llegaron una vez a tirar un tiro… a él se le safó un tiro con una 12 y los perdigones casi me desbaratan un pie¨, manifestó.

Precisó además que ¨Hay hombres que por regalar flores y dinerito entienden que son dueños de nosotras, de una vez quieren estar chequeando a uno¨.

Aconsejó a las mujeres que la siguen a cortar con aquellos vínculos que no son sanos, y que al final pueden tener un desenlace lamentable.

¨Hay muchas relaciones tóxicas, yo pasé por una relación horrible… yo soy una mujer que yo le duro lo que usted me cuide, pero cuando llego a un límite me alejo, porque o me matas tú o te mato yo¨.

¨Eso del tiro yo estaba demente porque después de ese tiro, se escapó otro¨, añadió.

Sobre su relación con Don Miguelo

Paola Cristal y Don Miguelo

La bailarina explicó que uno de los motivos por la cual tuvo que separarse del cantante Don Miguelo fue porque ¨nos queríamos tanto (yo diría) que era una cosa que si nos dejábamos no creíamos que nos íbamos a separar¨.

¨Cuando yo trabajaba en el canal a veces me decía ¨te voy a esperar ahí abajo¨.

La orden de alejamiento que fue interpuesta entre ambos fue ¨para no hacernos daño ninguno de los dos¨.

Aclaró que no fue el artista quien le dio los tiros.

Verónica Batista vivió un caso similar

Verónica Batista

También la comunicadora Verónica Batista contó que su excompañero sentimental le dijo ¨si te encuentro con otro, te mato a ti y a él¨.

Además afirmó que ¨Cuando yo llegaba a la casa él me mandaba una foto y yo decía ¨¿Qué es eso?¨ y su pareja respondía ¨un detective¨.

Sostuvo que no le tomó la palabra porque al final ¨él estaba enamorado y yo sabía que él no iba hacer nada¨.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa ¨Los Dueños del Circo¨.