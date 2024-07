Tras casos judiciales que involucran a «pastores», piden crear comisión para ser veedores de pequeñas iglesias

La comunicadora Nilda Alaniz hizo un llamado Al Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) para que comiencen a regular y vigilar las iglesias pequeñas y aquellos pastores o supuestos pastores que no tengan ningún antecedente que los acredite para realizar esa función.

Alaníz consideró que la comunidad de fe es un brazo importante en la estabilidad del país, no tan solo en los planteamientos morales éticos que profesan a través de la palabra de Dios que siembran día a día, sino también de las oraciones que se cuenta de ese pueblo de Dios que todos los días hace lo propio para que se tenga estabilidad.

“Entonces cuando usted dice que hay, que el huracán, que no pasó, hay que suerte, no, hay un pueblo orando, yo creo en eso, creo en los milagros, creo en el poder de la oración. Yo creo en esto”, resaltó.

Recordó que las veces que sea referido al tema en lo referente a los últimos casos de pastores o supuestos pastores cometiendo delitos sexuales, ha sido muy firme en que a esas personas les debe caer todo el peso de la ley.

“Ojo, que siempre lo he dicho, que no se les llamen pastores a esos lobos disfrazados de ovejas. He sido muy firme en que a estas personas le debe caer todo el peso de la ley”, declaró.

La comentarista del Gobierno de la Tarde señaló que es el momento de que la comunidad de fe se ponga los pantalones.

“Lo dije en el comentario pasado, que aquí había que regular. Ayer comente incluso la importancia de que estos concilios no tan solo salgan después que se arma el despelote, a decir este señor no pertenece a nuestro concilio , sino que se debe de crear un cuerpo, ya ustedes definirán lideres quien lo coordinara, quien lo dirigirá donde se puedan establecer los parámetros para los pastores, donde se les regule, se les acredite a quienes cumplan con los parámetros establecidos por el liderazgo y donde se pueda con propiedad cerrar cualquier recinto que se pinte de iglesia y que sus pastores o supuestos pastores no tengan ningún tipo de antecedentes que los acredites para serlo, porque tiene que acabarse que por 2 o 3 pelafustanes nos vaya a pasar lo que nos ha pasado en la iglesia católica durante años, durante décadas”, entizó.

En tal sentido, hizo un llamado a CODUE para empezar a crear los mecanismos que permitan la supervisión de esas iglesias que no pertenecen a ningún concilio.

“Hago un llamado a los lideres que me privilegian con su amistad como el pastor Ezequiel Molina Sánchez, el pastor Ezequiel Molina Rosario, Fidel Lorenzo que por muchos años fue presidente de CODUE, a cada uno de los concilios que reúnen a la mayoría de las iglesias y muchos otros organismos eclesiásticos y les digo que tienen que ponerse los pantalones en este momento”, reiteró.

Se mostró dispuesta a apoyarlos y colaborar en la creación de un equipo de veedores de todas esas pequeñas iglesias.

“Esos grandes lideres junto al CODUE tienen que coordinar, enlazar para que exista una vocería y yo me ofrezco a apoyarles en estructurar este equipo que debe comenzar a ser veedores de todas estas pequeñas iglesias”, propuso.

Dijo creer en el crecimiento de la iglesia, pero siempre bajo supervisión.

“Yo creo en los campos blancos y le explico que es un campo blanco, donde van unos pastores que son enviados para hacer que crezca una iglesia, yo creo en eso. Para que no se mal interprete, yo creo en esas iglesias y en esos equipos que surgen de casas, claro que sí, pero creo también en la supervisión”, señaló Nilda Alaniz.