Tras semanas de especulaciones en torno a la supuesta salida del diputado por Santo Domingo Este Bolívar Valera (El Boli), de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), este viernes, el comunicador aprovechó su programa radial “El Mañanero”, para publicar un video en el que muestra su “agradecimiento” con la organización morada, pero que es tiempo de “servir desde otros espacios”.

En el audiovisual de casi tres minutos, el Boli, como es conocido popularmente, hace una radiografía sobre su trayectoria en el PLD, que le permitió conocer la realidad y ayudar a su comunidad desde la Cámara de Diputados, curul obtenido en las pasadas elecciones municipales del 2020 y cuyo período concluye el próximo año.

“En mi necesidad de apoyar a mi comunidad desde la política, encontré un grupo de hombres y mujeres que me recibieron con los brazos abiertos y me dieron la oportunidad y la confianza de servir a mi comunidad y a mi país, desde la Cámara de Diputados de la República, me refiero a mis compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana… pero la vida se trata de crecer, evolucionar, de transformarse, de ir formando nuestro propio futuro”, expresó el legislador.

Valera indicó que el compromiso con su comunidad y país “transciende siglas y colores” y que su “compromiso con la gente y su bienestar, es mayor que cualquier aspiración personal” por lo que cree que “el país necesita de sus mejores opciones para seguir avanzando”.

“Es tiempo de seguir trabajando y aportando a mi país desde otros espacios, no importa cuán pequeño sea nuestro acto de servicio, cada acción cuenta y puede tener un impacto duradero. Así que recordemos siempre, la importancia de servir, juntos podemos construir un país más fuerte, solidario y compasivo, además, crear un legado de impacto positivo para el futuro. Seguiremos trabajando, avanzando y construyendo un mejor país por el bien de todos”, termina.

Bolívar Valera (El Boli), entiende que es tiempo de trabajar desde otros espacios. Fuente externa

El escueto mensaje trajo una serie de especulaciones en redes sociales sobre su posible renuncia del otrora partido de gobierno, aunque no confirma ni desmiente, los rumores que corren desde hace semanas, sobre su presumible salida de la organización.

Se han ventilado detalles sobre supuestos conflictos internos, por la intención de presentar su candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este, a pesar de que todo indica que será Luis Alberto Tejeda, a quien lleve el partido de la estrella amarilla.

Durante la presentación del audiovisual, el Boli indicó que es una decisión que lleva tiempo sopesando, aunque no deja claro si se refiere a abandonar sus aspiraciones a la alcaldía o su renuncia definitiva del PLD, dejando una sensación de expectativa en los cibernautas, que inmediatamente pronosticando su dimisión.

Reacciones inmediatas

Sin embargo, la teoría sobre el abandono de Valera de las filas del PLD cobra fuerzas, tras el tuit publicado, por el también diputado Luis Henríquez, quien anticipa su salto hasta el oficialista Partido Revolucionario Moderno.

Luis Henríquez atacó ácidamente al Boli en Twitter. Fuente externa

El legislador tildó de guion de película las decisiones tomadas por El Boli, quien, a su juicio, carece de agradecimiento por el partido que le acogió.

“(Agradecimiento) es lo que menos tienes por el partido que te acogió; La miel ya no está aquí, está en el gobierno, donde llegarás como parte del guion de la película EL TRANFUGISMO.@bolivarvalera @matiasgarciard”, sentenció el diputado morado.