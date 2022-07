Tras críticas, Laura Bonnelly habla sobre su aumento de peso

La cronista deportiva Laura Bonnelly reveló que su aumento de peso a pesar de haberse realizado una cirugía bariátrica, se debe a que actualmente usa pastillas antidepresivas.

Así lo dio a conocer a través de un ¨en vivo¨ en su red social Instagram donde además expresó que al momento de contagiarse del COVID-19, su estado de ánimo cambió.

Por lo que tuvo que asistir a un psiquiatra, el cual le recetó unas pastillas que hacen que su peso varíe.

¨Cuando me dio COVID, el año pasado, yo quedé traumada, quedé depresiva, tuve mucho trastorno emocional, y eso me llevó a que fuera al psicólogo y a que fuera al psiquiatra¨, enfatizó.

“A mí me causaba mucha tristeza, yo me sentía muy ofuscada, yo me sentía muy triste, lloraba muchísimo y no entendía el motivo del porque yo estaba llorando muchísimo porque yo decía ‘¡wow! Estoy en mi mejor momento laboral, mi familia está bien, ¿que está pasando conmigo que me siento tan down, tan triste, tan como en el suelo?’ Nada, fui al psiquiatra, el psiquiatra me receto unas pastillas que son antidepresivos. No me importa abrirles mi corazón y contarles la realidad de lo que me ocurre”, expresó Bonnelly.

“Resulta que nada que esas pastillas tienen una hormonas que te hacen aumentar de peso. De repente, como en el mes de agosto, como que me hizo aumentar, como que me infle”.

Dijo que ¨la salud mental está antes que la física y en muchas ocasiones, no le prestamos atención¨.