Tras denuncia de Hoy en tu Barrio, EDEESTE da su versión sobre altas facturas e inestabilidad en Sabana Perdida

Santo Domingo Norte, R.D. – Ante un reportaje publicado por el Periódico Hoy en la serie especial Hoy en tu Barrio, en el que los residentes de Sabana Perdida denunciaron un servicio eléctrico deficiente e inestable, la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE) dijo que las pérdidas de electricidad alcanzan alrededor del 80%. Según la empresa, esto se debe principalmente a conexiones fraudulentas de usuarios no registrados y a clientes que manipulan sus medidores o alteran el servicio.

Según EDEESTE, esta situación incide directamente en la estabilidad del suministro y en los niveles de consumo reportados.

EDEESTE de pronunció en estos términos en relación con una denuncia sobre presunta alta facturación e inestabilidad del servicio eléctrico en el municipio de Santo Domingo Norte, precisando que los reportes recibidos no cuentan con información verificable y que el circuito opera dentro de los parámetros normales.

Tras realizar las debidas indagaciones, representantes de EDEESTE contactaron a la periodista que difundió la denuncia, quien informó que en el lugar nadie proporcionó números de contrato, alegando que los medidores se encuentran a nombre de otras personas, y tampoco presentaron facturas que respaldaran los reclamos.

EDEESTE aclara que, de manera general, durante los periodos de altas temperaturas es común que los clientes experimenten variaciones en su facturación, debido al mayor consumo energético que se produce con el uso continuo de equipos eléctricos como abanicos, aires acondicionados y refrigeradores. Recordó que desde 2021 la tarifa eléctrica se mantiene dentro de la escala establecida por la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Explica las interrupciones

Respecto a las interrupciones del servicio, la distribuidora explica que en lo que va del mes de octubre, el circuito ha presentado 12 interrupciones, de las cuales 8 corresponden a fallas transitorias de menos de cinco minutos en distintos días, 2 salidas por déficit de generación, que no superan las dos horas en total, y 2 interrupciones por autoprotección del sistema. En conjunto, estas incidencias suman aproximadamente cinco horas de interrupción acumuladas durante el mes.

La empresa indica que en el caso específico de Sabana Perdida, las pérdidas eléctricas rondan el 80%, producto de las conexiones fraudulentas realizadas por usuarios no registrados y clientes que manipulan sus medidores o alteran el servicio. Esta situación incide directamente en la estabilidad del suministro y en los niveles de consumo reportados.

EDEESTE invita a los usuarios con inquietudes sobre su facturación a acercarse a las oficinas comerciales o utilizar las plataformas digitales institucionales para realizar sus reclamaciones de forma formal y segura, manteniendo sus contratos eléctricos al día.

Además, exhorta a los clientes a reportar de inmediato cualquier interrupción o anomalía en el servicio eléctrico a través de las vías oficiales de atención. En muchos casos, se producen salidas locales o afectaciones puntuales que la empresa no puede identificar si no son notificadas por los usuarios, por lo que el reporte oportuno facilita una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier eventualidad.

La empresa reiteró su compromiso con ofrecer un servicio eléctrico confiable y de calidad, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a denunciar las conexiones ilegales, manipulaciones de medidores y demás prácticas que afecten el sistema eléctrico nacional.