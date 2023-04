Tras denuncias, esto harán las autoridades contra la contaminación sónica en el Distrito Nacional

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, instruyó al director de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), José Elías Paulino, a actuar contra la contaminación sónica y otras acciones que perturban la paz y la tranquilidad social denunciada por las juntas de vecinos del Distrito Nacional.

Tras denuncias, esto harán las autoridades contra los altos ruidos en el Distrito Nacional

La disposición surgió durante una reunión en el Salón Multiusos del Colegio San Judas Tadeo con representantes de más de 50 de esas organizaciones del polígono central.

La acción contra los altos ruidos será ejecutada en combinación con el departamento C1 de la Policía Nacional, que dirige el coronel William Eusebio Natera Gómez.

Para tales fines, el director general de esa institución, mayor general Eduardo Alberto Then, quien también estuvo en la actividad, asignó un vehículo antiruidos que desde este lunes fue puesto a disposición de los lugareños para que supervise los negocios que incurran en esos delitos.

Tras recibir las quejas de los dirigentes comunitarios de Naco, Piantini, Serrallés, Ciudad Colonial, Ensanche Luperón y otros sectores, Vásquez Martínez lamentó la pérdida de la sensibilidad humana y dijo que el gran problema de la contaminación sónica debe ser detenido de inmediato.

Al referirse a una denuncia sobre un negocio en Naco, el funcionario aseguró que no tendrá contemplación ni cómplices, sin importar las simpatías partidarias, para asegurar la paz colectiva. “Con eso no podemos tener contemplación, sencillamente con eso no es posible tener contemplación”. Esto generó aplausos.

Recordó que si una persona no puede dormir ni descansar eso perturba su tranquilidad y le provoca irritabilidad, que puede ser colectiva, lo que hay que evitar.

Aseveró “aquí debe quedar clara una cosa y es bueno que todo el mundo esté claro con relación a eso. Es bueno tener amigos, compañeros del partido pero aquí no tenemos cómplices”.

Vásquez se puso a la disposición de los miembros de las juntas de vecinos para trabajar juntos y les exhortó a mantenerse vigilantes y a empoderarse al presentar denuncias responsables sobre posibles acciones corruptas.

Anuncia capacitaciones

Durante la reunión, el titular de Interior y Policía anunció que en el Distrito Nacional iniciará el programa de capacitación de líderes para la mediación de conflictos comunitarios, que dirige la procuradora de Corte Sonia Espejo, quien estuvo en el lugar.

Además, informó que dispondrá talleres sobre normas comunitarias en la zona, mediante el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, Juan Manuel Rosario.

En tanto, el titular del cuerpo del orden citó que el Consejo Policial creó una Dirección Especializada Antirruidos que tendrá representación en las 32 provincias y el Distrito Nacional, como forma de adoptar acciones para enfrentar y controlar la contaminación sónica.

Andiel Galván, en representación de las juntas de vecinos, agradeció el respaldo del ministro y del director de la Policía Nacional.

Participaron también Kelvin Colón por la Fiscalía del Distrito Nacional; Francisco Contreras, titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la senadora Faride Raful y los diputados José Horario Rodríguez y Elías Matos.