Tras desafiar toque de queda, artista El Sujeto tendría síntomas coronavirus

El artista urbano conocido como El Sujeto estaría manifestando algunos de los síntomas del coronavirus, tras desafiar recientemente el toque de queda decretado por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación de esta enfermedad y quedar evidenciado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

La información la suministró una fuente a CDN, que dijo Johan Manuel Nova, nombre de pila de El Sujeto Oro 24, no se habría presentado a la Fiscalía de Santo Domingo Este donde tiene que cumplir las sanciones que le fueron impuestas por haber desafiado y ultrajado agentes de la policía durante el toque de queda.

Se recuerda que recientemente el Ministerio Público de Santo Domingo Este logró que El Sujeto fuera sancionado con el pago de una multa de RD$50 mil, la realización de servicio social en la Alcaldía de Santo Domingo Norte y pedir disculpa pública.

La institución informó que la sanción fue impuesta en contra del ciudadano Johan Manuel Nova (Sujeto), quien fue arrestado en horas de la noche del pasado 7 de abril por los agentes policiales durante un operativo en la avenida Los Restauradores, en Santo Domingo Este, para dar cumplimiento al Decreto 134-20, modificado por los Decretos 135-2020 y 142-2020, que establecen el toque de queda de 5:00 de la tarde a 6:00 de la mañana en todo el país.

Versión de El Sujeto. El artista urbano dijo que: “La policía me detuvo rumbo a mi casa y cuando le expliqué que estaba llegando a par de esquinas me entendieron, me trataron con decencia y yo fui quien cogió confianza y empece a relajar como es de costumbre, pero después entendí que no era la manera y le pedí disculpas y todo no paso de ser una relajo con celulares.

“Estamos en tiempos donde lo bueno sería que medios se preocupen por informar las cosas que son de urgencia importante no cosas de a insignificante como hacerle burla a los que la policía meten preso”, concluyó El Sujeto.