Tras el velo del olvido, homenaje a Tulio Manuel Cestero

El 10 de julio de 1877, cuando el Astro Rey saludaba a la antigua y florida villa de San Cristóbal, en el cercano sur de la República, nacía un niño, cuya cuna estaría alumbrada por las deidades de las sabidurías milenarias. Su nombre: Tulio Manuel Cestero Leyva.

Cestero fue uno de los más excelsos hombres de pluma de Quisqueya, quien puso en alto a su terruño natal en frías y lejanas costas de otros mares.

Como periodistas y escritor dejó huellas imborrables en la literatura dominicana, dándose a conocer por su obra cumbre La Sangre, editada en 1917, considerada por muchos tratadistas como la mejor novela dominicana de todos los tiempos.

Temprano, en 1904, Cestero había dado a luz su poemario el Jardín de los Sueños, y en 1907 publica Citerea, luego Sangre de Primavera, y en 1911 nos lega una novela llamada Ciudad Romántica, casi desconocida en la actualidad.

Comenzó en la vida política en el umbral del siglo XX, primero como secretario del general Horacio Vásquez y luego colaborador del presidente Carlos Morales Languasco.

Su talento y capacidad intelectual lo llevaron a la vida diplomática, sirviendo, primero, como secretario de la legación en Caracas, Venezuela, en 1899, luego fue encargado de negocios en Cuba, en 1906, y más tarde ministro en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, México y España, entre 1926 y 1933. Llegó a la cúspide de su carrera, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República en Chile y Argentina.

En la república austral contrajo matrimonio con la señora Rosalba Escobar con quien procreó a su hijo Jaime Manuel Cestero.

Murió Cestero lejos de su patria amada, el 27 de octubre de 1955, y sus restos se perdieron en los nubarrones del tiempo, la dejadez y el olvido hasta que el doctor Apolinar Francisco Luciano Ferreras, mejor conocido en el mundo literario como Homero Luciano, desenterró el misterio.

Homero Luciano, consejero de la Embajada de la República en Chile, inició una búsqueda frenética de los restos del poeta y diplomático dominicano, en una cruzada que lo llevó por sinuosos vericuetos hasta que al fin pudo localizar la tumba, ubicada en el Cementerio Central de Recoleta, en Santiago de Chile.

Luciano narra la historia de su hallazgo en un apasionante libro llamado Tras el velo del olvido, que sería la historia de la construcción de una historia, porque va llevando al lector por el sendero que él siguió para descubrir un misterio guardado por más 70 años.

Su investigación comenzó, primero, por contactar a las dos nietas sobrevivientes del doctor Cestero, quienes no tenían ni la más mínima idea de la ubicación de la tumba, pero aportaron datos importantes para iniciar el difícil camino de la búsqueda.

El dinámico consejero no sólo descubrió la tumba, sino que dio con unos manuscritos inéditos dejados por el insigne dominicano y que habían sido guardado por su hijo Jaime, quien falleció hace algunos años sin poder darlo a la luz. Los descendientes directores de ese gran dominicano han estado como la tumba misma de su ancestro: en el velo del olvido.

Los documentos encontrados por Apolinar Luciano fueron entregados por él al Archivo General de la Nación como un aporte de un funcionario que pone en alto a la República con una labor intelectual de gran altura.

El trabajo del doctor Luciano enciende irradio haz de esperanzas para que Ministerio de Relaciones Exteriores cree una Dirección de Investigación y se estimule a los diplomáticos a explorar los trillos por donde se forjaron los mejores valores de la patria.