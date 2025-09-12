Tras hundimiento de piso, MINERD ordena evaluar escuela en Fondo Negro, Barahona

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), informó que una comisión de ingenieros fue enviada al Centro Educativo Juan Lucas Féliz, ubicado en el distrito municipal Fondo Negro, municipio Vicente Noble, en la provincia Barahona, para evaluar las condiciones estructurales de una de sus aulas, tras registrarse el hundimiento del piso.

Según explicó la Dirección de Infraestructura, los primeros análisis visuales indican que se trata de un fallo en el relleno del piso, sin comprometer la estructura principal de la obra.

“Las paredes importantes y la estructura sismorresistente no presentan daños, lo ocurrido responde a un hundimiento progresivo del material de relleno, debido a la acción del agua subterránea y al desgaste natural de una edificación con muchos años de servicio”, señalaron las autoridades.

La comisión técnica desplazada desde la regional Bahoruco, se encuentra en proceso de evaluación para definir las acciones correctivas. En función de los resultados, se contempla la posibilidad de sustituir el material de relleno por una base compactada de mayor resistencia, seguida del vaciado de una losa de concreto reforzada con malla electrosoldada, y la reposición del acabado final del piso.

El MINERD reiteró su compromiso con la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, y aseguró que tomará todas las medidas necesarias para restablecer, en el menor tiempo posible, las condiciones óptimas del aula afectada.

Los resultados del informe técnico se esperan en las próximas horas, tras lo cual se iniciarán los trabajos de intervención requeridos.