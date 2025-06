Tras la ‘guerra de los 12 días’ entre Irán e Israel, el alto el fuego sigue siendo frágil

El alto el fuego entre Irán e Israel anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, que entró en vigor el martes 24 de junio, parece respetarse. Ambos países han reivindicado la victoria. Pero la tregua es frágil para la población civil, que paga el precio de doce días de bombardeos diarios.

El martes, día en que entró en vigor el alto el fuego decretado por Donald Trump, Irán e Israel se atribuyeron la victoria. El primer ministro israelí celebró una “victoria histórica” contra Teherán y su programa nuclear, aunque un documento confidencial estadounidense publicado por los medios de comunicación sembró dudas sobre la eficacia de los ataques de Estados Unidos contra las instalaciones atómicas iraníes.

“Hemos destruido el proyecto nuclear iraní. Y si alguien en Irán intenta reconstruirlo, actuaremos con la misma determinación, con la misma intensidad, para frustrar cualquier intento”, prometió Benjamin Netanyahu, repitiendo que “Irán nunca tendrá el arma atómica”.

Irán está “dispuesto a resolver las diferencias” con Estados Unidos

En Teherán, la noche transcurrió en calma y no hay información sobre posibles violaciones a la tregua en las provincias desde anoche. Los responsables iraníes cantan victoria afirmando que es Irán quien ha impuesto el alto el fuego a Israel, pero también a Estados Unidos, según informa nuestro corresponsal en la capital, Siavosh Ghazi. El presidente iraní ha dado a entender que el país está abierto a reanudar las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Irán está “dispuesto a resolver las diferencias (…) en la mesa de negociaciones” con Estados Unidos, prometió el martes 24 de junio Masud Pezeshkian, repitiendo que, si bien su país no busca adquirir la bomba atómica, siempre “haría valer sus derechos legítimos” a disponer de un programa nuclear civil.

El ministro de Asuntos Exteriores precisó que no se trata de renunciar al programa de enriquecimiento de uranio, mientras que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff reiteró que no se trata de que Irán pueda continuar con este programa. Esto demuestra que, en caso de reanudarse las conversaciones, habrá que resolver numerosas cuestiones, en particular las relativas a las reservas de uranio enriquecido de Teherán. Israel ha anunciado claramente que, si Teherán reanuda su programa nuclear, volverá a lanzar ataques contra Irán.

Este miércoles, el Parlamento iraní votó a favor de suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), según informó la televisión estatal: “La OIEA, que se ha negado a condenar ni siquiera mínimamente el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, ha comprometido su credibilidad internacional”, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, tras la votación de los diputados a favor de la suspensión de la cooperación con este organismo de la ONU. “La Organización Iraní de Energía Atómica suspenderá su cooperación con la OIEA mientras no se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares”, añadió.

Teherán también anunció el ahorcamiento de tres personas por espionaje. Estas personas están acusadas de introducir en el país equipos que se utilizaron para llevar a cabo operaciones terroristas, en particular para asesinar a una personalidad del poder iraní. En total, cinco personas han sido ejecutadas en la horca desde el inicio de los ataques israelíes por espionaje a favor de Israel. Por su parte, la agencia Fars, cercana a los conservadores, ha anunciado la detención de 700 personas en los últimos 12 días por vínculos con los servicios de inteligencia israelíes. Se les acusa de haber llevado a cabo operaciones con drones kamikaze, pequeños objetos voladores, o de haber enviado videos de instalaciones militares sensibles al ejército israelí. Esta cifra no incluye a los detenidos en Teherán, por lo que es probable que aumente en los próximos días.

En Israel, la vida vuelve poco a poco a la normalidad

Con Daniel Blumenthal corresponsal de RFI en Tel Aviv

Después de dos semanas sin clases y pocos días antes de que concluya el año lectivo en Israel, regresaron está mañana dos millones de alumnos a las aulas, confundidos, somnolientos y traumatizados.

Los padres retornan al trabajo. Durante las dos últimas semanas sólo los comercios, servicios e industrias indispensables habían continuado trabajando, además de los vidrieros, reclamados para reemplazar los cristales de más de cincuenta mil viviendas averiadas por las explosiones de los misiles iraníes.

En tanto, continúa la incertidumbre respecto a la efectividad de los ataques israelíes y los bombardeos de Estados Unidos para desbaratar el proyecto nuclear militar de Irán. Fuentes castrenses afirman haber atrasado el propósito en varios años, otros analistas estiman que sólo en varios meses ya que Teherán logró ocultar gran cantidad de uranio enriquecido al sesenta por ciento.

Israelíes y palestinos no pueden regresar a la normalidad. Está mañana se anunció la muerte de siete soldados israelíes en una explosión en Gaza, y en esa franja de territorios continúa una contienda que se cobra diariamente las vidas de decenas de palestinos.

Mientras tanto, Israel reabrió su espacio aéreo y permitirá despegues y aterrizajes durante las 24 horas del día y de la noche, pero además de las cuatro compañías aéreas nacionales, casi todas las aerolíneas europeas y estadounidenses se abstienen por ahora de designar a Tel Aviv como uno de sus destinos.

