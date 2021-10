Tras liberar a doctora secuestrada, recluso toma trofeo en actitud amenazante contra autoridad

La liberación de una doctora retenida esta sábado bajo amenaza por el recluso Jefferson Cabral Guzmán no detuvo los momentos de tensión cuando el prevenido se vio en manos de las autoridades de la cárcel del Modelo de Gestión Penitenciaria, (CCR) de Dajabón.

Cabral Guzmán, quien manifestó que es de la Capital y está lejos de su casa, retuvo por espacio de dos horas a la doctora Nancy Brito, del dispensario de salud del centro penitenciario, quien manejó la situación de manera magistral mostrando tranquilidad en todo momento.

«Yo entregué a la doctora, yo no tengo ningún daño físico ni nada, usted me entiende; yo estoy esposado aquí con las autoridades, yo espero que esto no pase de aquí. Yo espero que se me gestione mi traslado para La Victoria», expuso el recluso ante los medios de comunicación que asistieron.

Sin embargo, al escuchar a un miembro de la vigilancia a quien llamó Raymundo, hablar con alguien y decir que no podrán continuar con algunas situaciones, el prevenido entró en ira y tomó uno de los trofeos colocados en la pared, en actitud de defensa y amenaza, pidiendo al mismo tiempo una rueda de prensa.

«No me juegue sucio, no me juegue sucio Raymundo, ahí está la prensa. No me quiera jugar sucio» decía en tono amenazante Cabral Guzmán mientras señalaba con su dedo al hombre que lo retenía y le conminaba a tranquilizarse.

El interno cumple prisión por robo agravado y otros delitos. Será sometido a la justicia por secuestro.