Tras meses de disputa, un juez ha desestimado la demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

Un juez federal en Nueva York desechó las demandas presentadas por el actor y director Justin Baldoni y su productora Wayfarer contra Blake Lively, Ryan Reynolds, la publicista Leslie Sloane y The New York Times, en un fallo que representa un duro revés para Baldoni en medio de una batalla legal de alto perfil.

Las demandas y los argumentos presentados

Justin Baldoni, conocido por protagonizar la serie Jane the Virgin y dirigir la adaptación cinematográfica de “It Ends With Us, había presentado una reclamación que ascendía a 400 millones de dólares contra Lively, Reynolds y su publicista, alegando extorsión y difamación tras la denuncia pública de Blake Lively por acoso sexual y represalias en diciembre de 2024.

La demanda buscaba también responsabilizar a The New York Times por presunta difamación en su cobertura periodística del caso, con una segunda demanda por 250 millones de dólares contra el diario. El juez Lewis J. Liman, en su fallo emitido el lunes 9 de junio, aceptó la moción de los demandados para desestimar ambas causas, argumentando que la acusación de difamación no cumplía con los requisitos legales exigidos.

Entre sus fundamentos, subrayó que los alegatos contra Lively se basaban únicamente en declaraciones hechas en su propia denuncia presentada ante la Comisión de Derechos Civiles, las cuales cuentan con protección legal de privilegio. Además, concluyó que no se demostró que Reynolds, Sloane o The New York Times hubieran actuado con negligencia grave o que tuvieran motivos para dudar de la veracidad de sus declaraciones públicas. “No se ha alegado que Reynolds, Sloane o The New York Times hayan dudado seriamente de la veracidad de sus afirmaciones con base en la información que tenían”, detalló el juez Liman en el texto de la sentencia, refiriéndose a la carga probatoria exigida para proceder en casos de difamación.

Los próximos pasos en la batalla legal

Aunque la desestimación abarca la totalidad de las demandas, el magistrado dejó abierta la posibilidad de que Baldoni y sus abogados modifiquen ciertos aspectos de la reclamación relacionados con presunto incumplimiento de contrato e interferencia ilícita. Para ello, impuso como fecha límite el 23 de junio para presentar enmiendas. Por el momento, los representantes legales de Baldoni no han emitido comentarios públicos tras el fallo.

Por el contrario, el equipo de defensa de Blake Lively, encabezado por los abogados Esra Hudson y Mike Gottlieb, celebró la decisión judicial como una “victoria total” y una “reivindicación completa” para Lively, Reynolds, Sloane y el diario. “Desde el primer día dijimos que esta demanda era fraudulenta, y el tribunal lo ha visto claramente. Ahora, buscaremos costas judiciales, daños triplicados y punitivos contra quienes iniciaron este litigio abusivo”, afirmaron en un comunicado.

Sigrid McCawley, abogada de Leslie Sloane, destacó que la resolución corrobora que su cliente jamás difamó a Baldoni ni a la productora Wayfarer: “Hoy la Justicia ha dejado claro que Sloane no cometió ninguna falta y que fue arrastrada indebidamente en este caso”. The New York Times, por su parte, defendió tanto la veracidad de sus reportajes como el enfoque responsable con el que cubrieron la denuncia original presentada por Lively. Desde el inicio del proceso, los abogados de Lively tildaron el contrataque judicial de Baldoni como un “acto de venganza sin fundamento”.

¿Qué sigue en el conflicto?

La disputa legal, marcada por numerosas tácticas y contrademandas, mantiene la atención pública sobre el entorno de Hollywood. Lively, quien recientemente retiró dos reclamaciones de su querella principal (supuesta provocación intencional y negligente de angustia emocional), aún prevé enfrentarse a Baldoni en un juicio programado para marzo de 2026.

En ese proceso, se espera que ambos testifiquen bajo juramento. Mientras tanto, la defensa de Baldoni sostiene su argumento de que la actriz y su equipo utilizan el sistema judicial de manera abusiva para influir en la opinión pública y proteger intereses personales. Sus abogados insisten en que el caso no ha terminado y que aún cuentan con recursos legales para intentar reactivar algunas de las acusaciones desestimadas. Este fallo, sin embargo, marca un momento decisivo en la contienda, limitando el margen de acción de Baldoni y desplazando el foco a posibles sanciones económicas contra quienes impulsaron el litigio.